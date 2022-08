Túl gyorsan, túl magasra - Érik már egy nagyobb esés a tőzsdéken

Június közepén sikerült elkapni a piac alját, arról írtunk, hogy indulhat egy rali a tőzsdéken , akkor több indikátor is extrém pesszimizmust, túladottságot jelzett, jött is a felpattanás, nem is akármekkora, gyakorlatilag azóta töretlenül tart a rali. Most viszont már egyre több az arra utaló jel, hogy érik egy korrekció a tőzsdéken.

Június 21-én írtunk egy elemzést arról, hogy összeálltak a csillagok, és több indikátor alapján fordulat jöhet a tőzsdéken, a vezető részvényindexek lokális mélypontot üthettek, indulhat a rali. El is indult, az S&P 500 akkor 3675 ponton állt, az azóta eltelt közel 2 hónap alatt 17 százalékot ralizott.

Most újra megvizsgáltuk a helyzetet, és több indokot is találtunk arra, hogy miért jöhet most egy korrekció a tőzsdéken. Nem célunk, hogy kijelöljük a piac tetejét, inkább csak felhívnánk a befektetők figyelmét a kockázatokra. Most újra az egyik legfontosabb benchmarkot, az S&P 500-at vizsgáljuk.

1. Az index a nagy rali után egy távolabbról figyelve markáns trendvonalba ütközött, amit megduplázva akár egy trendcsatorna is rajzolható a grafikonra, több érintési ponttal:

2. A nagy rali után túlvetté vált az index, az RSI 73 felett áll, ez önmagában meghozhatja az eladókat. Ennél magasabb RSI értéket az indexnél utoljára tavaly novemberben láttunk, akkor előbb egy kisebb, majd egy nagyobb korrekció jött a tőzsdéken.

3. A havi charton egy hasonló alakzat alakult ki, mint 2008-ban. Akkor is az történt, hogy a sokáig támaszként szolgáló 9-es és 20-as mozgóátlagokon átesett az árfolyam, majd azokat egy nagy ralival visszatesztelte, és utána jött a csúnya lefordulás. Most is hasonló a helyzet, az árfolyamot sokáig a 9-es mozgóátlag támasztotta, amikor az elesett, akkor rövid ideig még a 20-as volt a támasz, aztán jött a nagy júniusi esés, amiből júliusban és augusztusban nagy rali lett, és mostanra nagyjából ott áll az árfolyam, ahol a két mozgóátlag keresztezi egymást.

4. Tegnap szinte milliméter pontosan a 200 napos mozgóátlagig emelkedett az S&P 500 értéke, a mozgóátlag az elmúlt években többször volt már támasz vagy ellenállás, most is könnyen lefordulhat onnan a benchmark.

5. A befektetői hangulat is támogatóbbá vált egy esetleges eséssel kapcsolatban, bár extrém értékről, kiugró optimizmusról itt nem beszélhetünk. Miközben június közepén, a rali indulásakor még kifejezetten magas, 58 százalék volt a pesszimista kisbefektetők aránya az AAII felmérésben, mostanra normalizálódott a helyzet.

Forrás: AAII

Nagyjából kiegyensúlyozott a bullok és a bearek aránya, közel a semleges zónához és a hosszútávú átlaghoz.

6. A félelem indexnek is nevezett VIX értéke is nagyot korrigált, miközben június közepén, a piac lokális mélypontjánál még 33 felett állt, mostanra 20 alá esett. Itt sem extrém alacsony az érték, de a részvénypiaci ralival itt is normalizálódott a helyzet.

És, hogy meddig jöhet le az S&P 500? Első körben a 4170 pont körüli zóna esélyes, az már többször szolgált támaszként és ellenállásként is, és az volt az augusztus eleji bázisépítés teteje is.

