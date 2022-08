Egy mutató, ami eddig szinte soha nem hazudott, azt állítja, hogy nincs még itt a mélypont a részvénypiacokon

Van egy szabály, ami eddig szinte tökéletesen működött és most azt mutatja, hogy a részvénypiacok még nem érték el a mélypontjukat – véli a Bank of America sztárelemzője.

Savita Subramanian, a BofA amerikai részvénypiaci részlegének vezetője szerint eddig csak a piaci mélyponthoz szükséges feltételek 30 százaléka teljesült. fejtette ki véleméényét reagálva arra, hogy volt egy felpattanás a piacokon, amivel az S&P 500 közel 17 százalékkal került feljebb a június közepi mélyponthoz képest. Legalább a feltételek 80 százalékát kell teljesíteni ahhoz, hogy tiszta legyen a terep – teszi hozzá.

Kiemeli az úgynevezett „20-as szabályt”, miszerint ha az éves infláció és a piac P/E rátájának összege 20 alatt van, akkor a piac elérte mélypontját. Most ez a szám 28,5. Hacsak az infláció nem esik 0 százalékra, vagy az S&P 500 nem esik 2500 pontra, a 20-os kritériumhoz egy 50 százalékos profitmeglepetésre lenne szükség a konszenzushoz képest. Pedig már a mostani, 8 százalékos eredménynövekedési várakozás is agresszív és elérhetetlennek tűnik – állítja a Bank of America szakértője.

De az elemző szerint a részvények azért sem elég olcsók, mert a piac jelenleg alábecsüli a recesszió esélyét.

A recesszió valószínűségét most 20 százalékkal árazzák be a piacok, szemben a júniusi 36 százalékkal. Márciusban még 75 százalékos valószínűség volt beárazva a részvénypiacokon. Még az EV/Sales mutató, amelyre hatnia kellene a magas inflációnak, szokatlanul magas a historikus átlaghoz képest, mintegy 40 százalékos a prémium. Ez főként annak tudható be, hogy az energiaszektort kiszűrve gyakorlatilag nincs reálnövekedés – írja a Marketwatch.

A BofA stratégiája szerint a további jelzések, amiket érdemes figyelni, ha a mélypontot keressük és eddig még nem következtek be: a Fed kamatcsökkentése, a 2 éves államkötvényhozam legalább 50 bázispontos csökkenése (jelenleg 3,2%), a munkanélküliségi ráta emelkedése a 12 havi mélyponthoz képest, vagy az indikátorok vételi jelzése. A piac alját valószínűsítő jelzések közül eddig teljesült az, hogy javulnak beszerzési menedzser index adatok és több a medve, mint a bika.

Az egyes szektorok közül Subramanian az energia- és az ipari szektorokat favorizálja és a fogyasztói fókuszú részvények eladását javasolja.

(Marketwatch)

