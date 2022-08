Bemondta az elnök: a rezsiemelés olyan cunamit okoz, ami őszre 480 forint alá küldheti az üzemanyagárakat

„Nagyon sok benzinkút van ma zárva Magyarországon”, mert tartják magukat az augusztus 19-20-ra meghirdetett tiltakozó akcióhoz, ezért a hétvégi vidéki utakra mindenki csak tele tankkal induljon el – tanácsolta az RTL ma reggeli műsorában Egri Gábor. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke egy olyan jóslatot is megfogalmazott, miszerint az augusztus 1-től bekövetkezett céges és lakossági rezsiemelés olyan „árcunamit” fog okozni, ami beomlasztja majd az üzemanyag-keresletet, ezért szerinte október közepe körül akár már a 480 forintos hatósági ár alatt is tankolhatunk majd, ehhez persze a forint erősödése is kellene.