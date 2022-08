Egyre lejjebb a bitcoin, csúnya a mai nap

Az elmúlt napokban esés volt megfigyelhető a kriptovaluták piacán, ami ma begyorsult, így csúnya mínuszok láthatók a bitcoin, az ethereum és a kisebb altcoinok árfolyamában.

Alaposan elromlott a hangulat ma a kriptovaluták piacán, a legfontosabb és legnagyobb piaci kapitalizációjú kriptopénz, a bitcoin árfolyama 5,4 százalékkal került lejjebb. A jegyzés a múlt hétvégén elért 25 000 dollár feletti kéthavi csúcsot követően spirálszerűen kezdett esni. A mai eséssel BTC egy emelkedő trendvonal alá esett.

"A bitcoin jelenleg egy sávban mozog" - mondta Nauman Sheikh, a Wave Financial befektetési tanácsadó cég ügyvezető igazgatója a CoinDesk TV First Mover című műsorában. "Elérte a 25 000 dolláros, egyfajta ellenállási szintet. Ahogy az ethereum is elérte a 2000-es ellenállási szintet. Olyan üzemmódban vagyunk, ahol a makrokörnyezet támogatja a piacot, és újra tesztelni fogjuk ezeket az ellenállási szinteket, és remélhetőleg áttörjük".

Az ethereum, a BTC után a második legnagyobb piaci értékű kriptovaluta, jelenleg 1800 dollár közelében jár, és messze van a 2000 dolláros szintről, amellyel még vasárnap késő este is kacérkodott. A Merge miatti izgalom az elmúlt napokban látszólag alábbhagyott.

A kisebb kapitalizációjú kriptovaluták közül solana árfolyama 8,1 százalékos mínuszban áll, a cardano árfolyama 7,6 százalékot esett, míg a polkadot árfolyama 7,4 százalékos mínuszban van.

Címlapkép forrása: "VLADYSLAV SODELfacebookcom/sodel.vlad +380504460796"