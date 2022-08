Óriási drágulást jósolnak az iskolai és óvodai menzákon

Szeptembertől 30 százaléknál is nagyobb áremelkedés jöhet a közétkeztetésben.

Erről Zoltai Anna, a Közétkeztetők és Élelmezésvezetők Országos Szövetsége (KÖZSZÖV) elnöke beszélt az RTL Klub Reggeli című műsorában.

Szerinte még a koronavírus-járvány sem állította olyan komoly kihívás elé a közétkeztetési szektort, mint a mostani inflációs helyzet. Az élelmiszer-, a rezsi- és az üzemanyag-drágulás egyaránt megterheli őket.

Az előző tanévben egy iskolai ebéd térítési díja 280 forinttól 1100 forintig terjedt, de ebben csak a nyersanyagár van benne.

Már a tavaszi számítások is 30,2 százalékos drágulást mutattak, a bér-, a rezsi- és a nyersanyagköltségek azonban azóta is folyamatosan nőnek, ezért nagyobb is lehet.

Címlapkép: Getty Images