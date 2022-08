Varga Péter: valószínűleg a Porsche marad az utolsó autó, aminek még lesz kormánya

Az igazán nagy változások az autók dizájnjában nem feltétlenül kívül, hanem az autó belterében történnek, ráadásul, ha jön az önvezetés, és egy doboz magától el tud menni A-ból B-be, lehet elkezdeni vitatkozni arról, hogy kell-e még hozzá egy emocionális dizájn, egyáltalán ennyi elem rá, vagy pedig az autó inkább egy funkcionális objektum lesz, ami elviszi az utasait haza, mondja Varga Péter, a Porsche vezető dizájnere, aki szerint az önvezetés még messze van, de ha jön is, valószínűleg a Porsche marad utolsó autó, amelyiknek lesz még kormánya. Varga Péterrel a Porsche Creative Talks rendezvény keretében egy háttérbeszélgetésen többek között az autótervezés összetettségéről, az autódizájn változásáról, az elektromos autók dizájnmódosító hatásáról beszélgettünk, de az is kiderült, hogy mi az autóipar egyik legkomplikáltabb eleme, van-e esélye egy magyar dizájnernek bekerülni a csapatába, és hogy melyik a vezető tervező kedvenc Porschéje.

Összetett feladat

A marketing és a fejlesztési részleg közül egyértelműen az utóbbi az, amelyiknek nagyobb beleszólása van az autók tervezésébe a Porschénél, de Varga szerint ez márkánként változó. A Porschénél a marketingesek inkább azzal foglalkoznak, hogy hogyan vannak az autók eladva, de vannak olyan német márkák is, ahol a marketing és a dizájn sokkal erősebben együtt dolgozik.

Az autókat pedig le is kell gyártani, így a gyártással is folyamatos egyeztetés zajlik. Varga egy jó példát is hozott az együtt gondolkodásra:

A 911-es hátsó sárvédője az egyik legkomplikáltabb eleme az autóiparnak, ráadásul nagy alkatrész is, aminek a legyártásához az iparág egyik legnagyobb szerszámára van szükség. Itt hónapokig megy a pingpong, hogy amilyen formát a dizájnerek szeretnének, és amilyen széles az autó, az annak megfelelő prés működjön is, mert nem csak egyszer kell a hátsó sárvédőt legyártani, hanem évente több tízezerszer. Vannak, akik ezzel foglalkoznak, prototípus szerszámokat készítenek, és megmondják, hogy a szimuláció alapján hol fog elszakadni az anyag, emiatt van, hogy kicsit szűkebbre kell vagy a sárvédőt, vagy a tetővonalat kijjebb kell hozni.

A Porschének a hátsó sárvédője nagyon széles, ami frankón néz ki, viszont ennek vannak határai, mondja Varga. A szerszámnak ezt a mélységet végig kell préselni. Minden autónál megy ez a meccs, a Cayenne-nél ugyanúgy, mint a 911-esnél. Utóbbi egyébként a tervezési folyamat hossza szempontjából Varga szerint az egyik leghúzósabb.

Ha megkapnám a feladatot, hogy a jövő hétig kellene új 911-es vázlatokat készíteni, az sokkal nagyobb fejtörést okozna, mint más modelleknél,

mondja a vezető tervező.

Mire elér a dizájncsapat oda, hogy a terveken szereplő autó úgy néz ki, mint egy 911-es, az elég hosszú folyamat, főleg, hogy technikai és törvényi előírásoknak kell megfelelni, a törésteszteket, a gyalogosvédelmet és az aerodinamikát is figyelembe kell venni. Az elektromos autóknál ráadásul a hatótávolság is felmerül. A Porschénél mindig arról volt szó, hogy nagy legyen a leszorító erő, hogy milyen gyors az autó egy kanyarban, és nem arról, hogy mennyit fogyaszt.

És akkor még nem beszéltünk arról, hogy régiónként eltérő az ízlés, mást várnak el a vevők Kínában, az Egyesült Államokban vagy Európában egy autótól. Vannak is olyan márkák, amik erre reagálnak, és a Porsche sem tudja ezt a tényezőt teljesen ignorálni. De azért, mert mondjuk a kínaiaknak tetszik a komplett bevilágított hűtőmaszk, ez nem jelenti azt, hogy minden autógyártónak ilyen autókat kellene készítenie.

Egy új modellnél az első méret, amit megterveznek 1:3-as méretarányú, néha készítenek maguknak 1:10-es modellt, de az csak azért, hogy a meetingeknél ott lehessen, de az 1:3-as modell a gyakori, mert az már akkora, hogy hasonlóan fogod fel, mint az igazit, magyarázza Varga, aki azt is elárulta, hogy a Porschénél ezüst színűek az első modellek, azon jöhet ki, hogy hol kell esetleg módosítani a dizájnon.

Változások az autódizájnban

Az autók jellemzően egyre magasabb építésűek, hódítanak a városi terepjárók, már a legkisebb márkáknál is megemelik a modelleket, kicsit markánsabban vannak dizájnolva, Varga szerint túl sportosak, de ez a trend egyelőre marad.

Senki nem ül be egy szedánba, ha évekig járt egy olyan autóval, ami egy kicsit magasabb, könnyebb belőle kiszállni, bent ülve pedig jobban lehet látni, hogy mi történik körülötted, mondja a vezető tervező, akinek jobban tetszettek a régebbi, alacsonyabb építésű autók, a Honda Civic modellek, a 4-es Golf,

ezekben még az ember benne ült, és nem rajta az autón, de az utóbbiak a hétköznapokban valószínűleg funkcionálisabbak.

Az autók fényszóróinál és hátsó lámpáinál is sok változás történt, a Porsche egy „kemény” dizájnstratégiát fejleszt tovább, és ezt az irányt Varga szerint ezt egy darabig nem is fogják feladni. Pár márka megpróbálta ezt lemásolni, de a részletekben nehéz továbbfejleszteni, ráadásul elég drága mulatság is. A németek azt mondják, hogy a fényszóróknál van hideg és meleg dizájn, arra utalva, hogy hogyan néz ki a lámpa és maga az autó, ha a fényszóró fel vagy le van kapcsolva. Mivel manapság nap közben is be vannak kapcsolva a fényszórók, egy teljesen más dizájn jön veled szembe, a fel és lekapcsolt állapottal együtt kell dolgozniuk a dizájnereknek, Varga Péter mellett külön csoport dolgozik a fényszórók és a hátsó lámpák fejlesztésén.

A lámpákon kívül is vannak olyan alkatrészei az autónak, amik a következő években vélhetően nagy átalakuláson mennek majd keresztül, és ezt reméli is Varga Péter, mert ezáltal egy autó sokkal modernebbnek tud tűnni. A tükör és az ajtókilincs lehet olyan, külső alkatrész, amiknek a dizájnja változik majd, modernebb kinézetet kap.

Az igazán nagy változások azonban nem is feltétlenül kívül, hanem az autó belterében történnek,

sokaknak a belső már majdnem fontosabb, mint a külső,

mondja Varga, aki szerint amíg az autonóm vezetés nem terjed el – és az szerinte még sokáig tarthat - addig az autó marad autó. Onnantól kezdve, hogy egy ilyen doboz magától el tud menni A-ból B-be, lehet elkezdeni vitatkozni arról, hogy kell-e még hozzá egy emocionális dizájn, egyáltalán ennyi elem rá, vagy pedig az autó inkább egy funkcionális objektum lesz, ami elviszi az utasait haza.

Varga szerint valószínűleg a Porsche marad utolsó autónak, amelyiknek lesz még kormánya.

A kérdés az, hogy van-e kedved vezetni, ha mindenki más már autonóm autókkal közlekedik.

Elektromos autók

Az autóiparban az egyik legforróbb trend az elektromos autók térnyerése, és ez dizájn oldalon is változásokat hozott, főként abban, hogy nagyobb szabadságot adott a tervezésben a dizájnereknek. Sok azonban a hasonlóság a belső égésű és az elektromos autók között, hiszen az elektromos autónak is sok hűtés kell, szükség van levegőbeömlő nyílásokra, gyártónként eltérnek a módszerek, hogy a levegőt elölről vagy alulról, a padlórészről hozzák be, magyarázza Varga.

Anno amikor elkezdtek ezzel foglalkozni, azt hitték, hogy jönnek az elektromos autók, és teljesen máshogy tudják megtervezni az autó orr-részét. Vannak is olyan elektromos autók, amik teljesen zártak, de az orr-kiképzés teljesítménytől is függ, hiszen ha kis akkumulátorral működik az autó, egy sokkal zártabb formát lehet neki csinálni, emelte ki a dizájner.

Nagyobb a tervezői szabadság az elektromos autóknál, főleg az utóbbi években, mivel a belsőégésű autóknál több olyan alkatrész is van hátul, ami az elektromosoknál nincs, például a kipufogódob, a katalizátor vagy a dízeles autóknál az AdBlue tank, így a villanyos modelleknél több a lehetőség hátul, ez viszont az autó elején már nem feltétlenül igaz, már csak azért sem, mert nem csak a motortérben elhelyezett alkatrészek határozzák meg az orr-részt, de a gyalogosvédelem is befolyásolja a formát.

Az viszont tény, hogy ha nincs az autóban elöl egy nagy V8-as motor, akkor egy kicsit máshogy alakítható a forma,

mondja Varga, aki reméli, hogy a 911-es formáján sem fog változtatni az, ha egyszer teljesen elektromos lesz. És hogy azt is el lehet-e majd adni, az elektromos 911-es érdekli-e majd a vevőket, erre Varga múltbeli példákat hozott fel: a léghűtéses után jöttek a vízhűtéses 911-esek, amire mindenki azt mondta, hogy ez nem fog működni, utána eladott belőlük a Porsche egymillió darabot. Aztán jöttek a turbómotoros modellek, a vevők pedig elkezdték felvásárolni a korábbi, szívó motoros 911-eseket, de a turbósok is kiválóan fogytak, mert az volt az új, vagyis mindig volt érdeklődés az új modellekre a motortípusok változása után is. Tegyük fel, hogy a 911-es jönni fog egy hibrid rendszerrel, dobja be az ötletet Varga. Szerinte a vevők arra is azt fogják mondani, hogy úgy néz ki, mint a 911-es, mennek vele, és azt mondják, hogy megy is úgy. Emiatt nem aggódik a vezető tervező.

Karrier a Porschénél

Varga Péter a pforzheimi dizájniskolába járt, majd gyakornokként dolgozott a Porschénél, ahol állást is kapott, és ahol 2004 óta dolgozik. A Porschénél az első projektje a Panamera első generációjának lökhárítója volt. Az egész autón dolgozott, de a fő dizájner Grant Larson volt, egy amerikai dizájner, ő volt a felelős az autóért, Varga pedig neki dolgozott be. Jelenleg minden Porsche-modellhez van köze, mind olyan projekt, amiben benne volt, vagy dizájnerként, vagy csoportvezetőként.

Varga 18 éve dolgozik a Porschénél, és el tudja képzelni, hogy az élete hátralévő részében is Porschéket fog tervezni. A karrierje során több alkalommal is volt lehetősége a váltásra, de a 18 év alatt mindig volt új feladata. Pár évvel ezelőtt még jobban ki volt éhezve még több sikerre, felelősségre, de jelenleg az is lehet, hogy a családi helyzetéből kifolyólag (felesége, két kislánya van), már más tényezők is fontosak.

Varga elismeri, hogy nagyon kritikus, és ezt tudják is róla a kollégái, direktben megmondja, ha valami nem passzol, de szerinte ezt nem szabad személyesnek venni, a hangulat a munkahelyen mindig jó. És hogy ki juthat be a csapatába? Arra a kérdésre, hogy lenne-e esélye egy magyar dizájnernek bejutni hozzá, Varga azt mondta, hogy biztosan, de neki teljesen mindegy, hogy ki honnan jön, csak passzoljon, megpróbálják a legjobbakat kiszűrni. Hozzájuk leggyakrabban iskolaidőszakból jönnek be gyakorlatra, ott választják ki, hogy ki az, aki marad. Az viszont nem jellemző, hogy más cégektől, sok évnyi tapasztalattal menjen hozzájuk tervező, a legutóbbi 4-5 ember, akit felvettek, mind saját nevelés. A lényeg a csapatmunka, Varga mindig egy focicsapathoz hasonlítja a munkájukat, ahol el kell fogadni, hogy nem mindenki tud gólt lőni, hiszen ha mindenki gólt akar lőni, akkor az már nem egy focicsapat. Az nem igaz, hogy nincsenek női autódizájnerek, de a többség férfi, Varga csapata jelenleg csak férfiakból áll. Az utasteres részben viszont már több nő van, Varga felesége is utasteres formatervező, így is ismerkedtek meg.

Mit szeret Varga Péter?

Kedvenc Porschéjére rákérdezve az első 911-es turbót említi, azt elfogadta volna, feketében. És hogy melyik szerinte a valaha készült legszebb autó? Varga szerint valószínűleg mindenki azt mondaná, hogy egy Porsche, egy Ferrari, egy Mercedes vagy egy Jaguar. Neki a Mercedes 300 SL, kicsit nehéz az az autó, de az nagyon szép, mondja Varga.

Volt egy projekt a Porschénél, ami nagyon érdekelte, de más elfoglaltságok miatt nem vett benne részt. A Star Warsszal csináltak egy projektet két évvel ezelőtt, abból utána makett is lett, egy űrhajó. Ezen a projekten szívesen dolgozott volna egyedül, más csak a kihívás miatt is.

Varga nagy Schumacher-rajongó volt jelenleg nincs kedvenc pilótája. Nem tudja, hogy Forma-1-es projekten fog-e dolgozni, egyelőre nincs szó erről. Most dolgoztunk egy versenyautón, hosszú idő óta ez volt az első alkalom, hogy együtt dolgozott a motorsport kollégákkal.

A Porsche Creative Talks teljes beszélgetése itt nézhető meg:

Fotók: Hirling Balint