Döntött az Amazon: bezárja távegészségügyi szolgáltatását

Az Amazon leállítja az Amazon Care nevű távegészségügyi szolgáltatását, ami jelentős visszalépést jelent a kiskereskedelmi óriásvállalat egészségügyi térbe való betörésére irányuló erőfeszítéseiben.

Az Amazon december 31. után bezárja a szolgáltatást, jelentette be Neil Lindsay, az Amazon Health Services vezetője szerdán egy vállalati e-mailben. Az e-kereskedelmi óriás azután döntött a lépés mellett, hogy megállapította, ez nem a megfelelő hosszú távú megoldás a vállalati ügyfeleinek számára - írta Lindsay a feljegyzésben, amelyről korábban a GeekWire is beszámolt.

Ezt a döntést nem volt könnyű meghozni, csak több hónapos mérlegelés után jutottunk végleges döntésre. Bár ügyfeleink az Amazon Care számos aspektusával elégedettek voltak, a szolgáltatás azonban még nem elég teljes körű az általunk megcélzott nagyvállalati ügyfelek számára, és hosszú távon nem is lett volna működőképes

- mondta Lindsay.

Bár a szolgáltatás megszűnik, a vállalat az Amazon Care bevezetésével fontos tapasztalatokat szerzett arról, hogy mire is van szükség hosszú távon ahhoz, hogy megfelelő egészségügyi megoldásokat nyújthassanak a vállalati és egyéni ügyfeleik számára - írta Lindsay a feljegyzésben.

Az Amazon Care 2019-ben indult kísérleti programként a vállalat seattle-i központjában és környékén dolgozók számára. A szolgáltatás többek között virtuális sürgősségi ellátási lehetőséget, valamint ingyenes távgyógyászati konzultációkat biztosít. 2017-ben az Amazon nem nyilvános találkozót tartott Seattle-ben, hogy többet tudjon meg a betegellátásról, amelyen az egészségügyi ágazat nehézsúlyú képviselői vettek részt - számolt be a CNBC. Ezután orvosok egy kisebb csoportját alkalmazta, hogy elindítsanak egy kísérleti klinikát néhány alkalmazott számára.

Februárban a vállalat országszerte bevezette az Amazon Care virtuális kínálatát alkalmazottai és más vállalatok számára, jelezve, hogy nagyobb ambíciói vannak a szolgáltatással kapcsolatban. Az azonban nem világos, hogy az Amazon Care mekkora vonzerőre is tett szert valójában, tavaly júniusban Babak Parviz, az Amazon Care-en dolgozó alelnök elmondta, hogy több vállalat is érdeklődött a szolgáltatás igénybevétele iránt. A vállalati ügyfelek közé tartozik a Hilton, a Silicon Labs, a TrueBlue és a Whole Foods, a vállalat tulajdonában lévő előkelő élelmiszerüzlet.

Az Amazon annak ellenére is megszünteti a szolgáltatást, hogy Andy Jassy vezérigazgató elkötelezte magát amellett, hogy betör az egészségügybe.

A múlt hónapban az Amazon 3,9 milliárd dollárért felvásárolta a One Medical alapellátási szolgáltatót, emellett otthoni orvosi diagnosztikai eszközök kifejlesztésére is törekedett. A hét elején pedig a The Wall Street Journal arról számolt be, hogy az Amazon ajánlatot tesz a Signify Health otthoni egészségügyi szolgáltató felvásárlására.

Az Amazon részvényei idén 18,6 százalékos mínuszban vannak.

(CNBC)

Címlapkép: Getty Images