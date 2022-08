Mi lesz veled kriptopiac? 70 százalékos esés után enyhe telet jósolnak az elemzők

Lehet, hogy a bitcoin árfolyama közel 70 százalékot esett a tavalyi történelmi csúcstól, de jelen esetben egyszerű esésnél sokkal többről van szó - mondta Edith Yeung, a Race Capital egyik partnere. Véleménye szerint bizonyos értelemben az enyhe kriptopiaci tél mindenkit kiszór majd a tőzsdékről, akik tényleg csak rövid távú haszonszerzés céljából akarnak jelen lenni, mondta a CNBC Street Signs Asia című műsorában, kiemelve, hogy a kripto befektetés egy hosszú távú játék.

Mi történt eddig a piacon?

Bár Yeung azt sugallta, hogy ez egy enyhe tél lesz a kriptopiac számára, az elmúlt időszak piaci eseményei példátlanok voltak:

A kriptovaluták összesített piaci értékének közel 2 ezer milliárd dolláros csökkenése a terraUSD nevű algoritmikus stablecoin hirtelen összeomlásával csúcsosodott ki, amelynek következtében a testvér tokenje, a luna értéktelenné vált.

Kép forrása: Coinmarketcap

az összeomlás pedig lavinaként gyűrte maga alá a vállalatokat, az olyan hitelező cégek, mint a Celsius likviditási problémákkal szembesültek, és nem sokkal később szintén csődöt jelentettek.

Több kriptovalutákkal foglalkozó cégnek, köztük a mára csődbe ment Three Arrows Capital fedezeti alapnak is nagy kitettsége volt a terraUSD-ben. A következményekről, és a láncreakcióról akkor a Portfolio is beszámolt. A Three Arrows Capital felszámolása tovább terjedt a Voyager Digital kriptobrókerházra, valamint kisebb cégekre, például a hongkongi székhelyű 8 Blocks Capital kereskedőcégre is.

Megoszlanak a vélemények

James Butterfill, a CoinShares kutatási vezetője az egyik szkeptikusa az enyhe télről szóló előrejelzésnek. Véleménye szerint már a most tapasztalt kriptopiaci tél is brutális volt - mondta a Three Arrows bukására és a bitcoin árfolyamának drasztikus esésére hivatkozva.

A bitcoin júniusi mélypontjakor mintegy 74 százalékos mínuszban volt a korábbi csúcshoz képest - ez nagyjából megegyezik a 2018-ban látott 83 százalékos-os visszaeséssel, és abban az összefüggésben kell vizsgálni, hogy a piac most lényegesen nagyobb és sokkal szélesebb befektetői bázissal rendelkezik, mint 2018-ban

- mondta Butterfill a CNBC-nek egy hétfői e-mailben.

A legnagyobb kihívást jelenleg a kriptopiac számára a Fed monetáris politikáját övező bizonytalanság jelenti, illetve az, hogy a központi bank lassítani fogja-e a kamatemelések ütemét - mondta Yuya Hasegawa, a japán Bitbank kriptopiaci elemzője, majd hozzátette, hogy a kamatemelések ütemének bármilyen lassulása pozitív lehet a kriptopiacok számára.

Úgy gondolom, hogy a Fed-nek hamarosan fokozatosan szembe kell néznie és foglalkoznia kell a gazdasági lassulás bizonyos jeleivel, így középtávú kilátásaim optimisták

- mondta Hasegawa.

Egy kevésbé szigorú monetáris politikai lépés jelentősen támogathatná a bitcoin árfolyamának emelkedését. Ahogy a Fed szigorú monetáris politikája indította el ezt a medvepiacot decemberben/januárban, úgy az eddigiektől eltérő, kevésbé szigorú hozzáállás arra késztethetné a piacot, hogy az árfolyam kitörjön a 20 000-25 000 dolláros kereskedési sávból

- mondta Butterfill.

Bitcoin vs ethereum

Arra a kérdésre, hogy az ethereum erősebb alapokkal rendelkezik-e, mint a bitcoin, nehéz egyértelmű választ kapni.

A bitcoin egyfajta digitális arany, míg az ethereum és a solana a decentralizált felhőszolgáltatásokhoz hasonlít, ahol az alkalmazások a blokklánc hálózatra épülnek, ahol sok-sok ember működteti őket.

- mutatott rá Yeoung

Az ethereum és a solana olyan blokkláncok, amelyek olyan platformként pozícionálják magukat, amelyre a fejlesztők alkalmazásokat építhetnek. A bitcoin eközben fizetési szolgáltatásként jött létre, ezért különbözik az ethereumtól és a solanától.

Az ether az utóbbi hetekben felülmúlta a bitcoin teljesítményét, ez főként az ethereum hálózati frissitésének és az azt körülvevő érdeklődésnek köszönhető.

Ezzel szemben a bitcoin árfolyama nem tudott jelentősen feljebb kapaszkodni a júniusi mélypontról, és a 25 000 dolláros szinten elakadt az emelkedés.

A kilátások

Yeung elmondta, hogy hosszú távon továbbra is optimista a digitális tokenekkel kapcsolatban, főként azért, mert a vonzerejük szerinte abban rejlik, hogy a kriptovaluták ezen formája valójában a Web 3.0-ról szól.

Egyes vélemények szerint a kripto- és blokklánc-technológia nagy szerepet játszhat ebben, mivel egy Web 3.0 szolgáltatás például az adott blokkláncon, az ethereumon vagy a solanán futhat. A felhasználóknak pedig ezekhez a blokkláncokhoz kapcsolódó tokenekkel kell rendelkezniük ahhoz, hogy egy adott szolgáltatást használhassanak, vagy akár az adott alkalmazásban vagy vállalatban tulajdonjoggal rendelkezzenek.

Azt hiszem, az internet [felhasználóinak] egy egész generációja van, akik valóban úgy gondolják, hogy nem lehet többé monetizálni az adataikat, az internetnek pedig a felhasználók tulajdonában kell lennie

- mondta Yeung a CNBC-nek, majd hozzátette, hogy szerinte azért is örvendenek ekkora népszerűségnek a kirptovaluták,

mert az ethereum vagy a solana tulajdonjoga valójában azt jelenti, hogy a felhasználó birtokolja azt a darab tokent, ami valójában "csak" egy darabja az internetnek.

Mielőtt azonban a megtakarítását és a fél házát eladva belevetné magát az ember a bitcoin-bizniszbe, érdemes lehet megőrizni a hidegvért és átgondolni a jelenleg a kriptovaluta ellen szóló érveket is. A világgazdaság jelenleg egészen más állapotban van, mint a korábbi kriptovaluta-ciklusok idején. Világszerte elharapódzó infláció és emelkedő kamatlábak vannak, továbbá ott van az orosz-ukrán háború beláthatatlansága, illetve a legfontosabb talán a bányászok kedvét döntően befolyásoló energiaválság.

(CNBC)

Címlapkép: Getty Images