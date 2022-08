Tiltakozni fognak az üzletek és az éttermek Rómában az energia drágulása ellen

Áram- és gázszámlák terítik be Róma üzleteinek és vendéglátóhelyeinek kirakatait a kereskedelmi és fogyasztóvédő szervezetek felhívására, amelyek így kívánnak tiltakozni az ugrásszerűen megemelkedett energiaárakkal szemben hétfőtől. A Tedd a számlát a kirakatba elnevezésű akcióhoz bárok, éttermek, pizzeriák, fagylaltozók, ruhaüzletek is csatlakoztak.

Az egyik Vatikánhoz közeli presszó tulajdonosa a Corriere della Sera napilapnak elmondta, hogy havi energiaköltsége a korábbi valamivel több mint kétezer euróról majdnem hétezerre emelkedett, miközben a vendégek száma nem nőtt ekkora ütemben a nyári szezonban sem.

A Forum Romanumra néző étterem tulajdonosa hozzátette: a kirakatba kitett számlák a figyelemfelkeltést szolgálják, így a vendégek is tudják, hogy előbb-utóbb muszáj lesz a menüben szereplő árakat is megemelni, bár eddig ezt a vendéglátósok igyekeztek elkerülni.

A Confcommercio-Fipe kereskedelmi, valamint az Aduc fogyasztóvédelmi szervezet közös akciójához egyre többen csatlakoznak. Demonstrálnak a világítás lekapcsolásával is: egyik este több vendéglő gyertyával világította meg az asztalokat az energiaárak emelkedése ellen tiltakozva.

Az olasz főváros legismertebb csemegeélelmiszer-üzletének tulajdonosa szerint válságos méretet öltött a termékhiány is, egyre nehezebb beszerezni például az import mustárt, az üvegpalackokat és a fémkupakokat. Az egyik nápolyi pizzéria a vendégeknek adott számlán információként feltünteti azt is, hogy a vendéglátóhely energiaköltsége az utóbbi hónapokban háromszáz százalékkal emelkedett. Az adriai Rimini egyik szállodája a sajtóban jelentette be, hogy júliusban 18 ezer eurós villanyszámlát fizetett a tavaly júliusi 6 ezer euróval szemben. A hotel üzemeltetője szerint jövőre a vendégektől klímadíjat szedhetnek. Olaszországban a családok és vállalkozások rezsiszámlái az előrejelzések szerint októbertől legalább kétszeresére emelkedhetnek.

Giorgia Meloni a jobboldali Olasz Testvérek (FdI) miniszterelnök-jelöltje korábban úgy nyilatkozott: éjszaka nem tud aludni, mert a lakosságot sújtó rezsiárak miatt aggódik. A Liga politikusa, Giancarlo Giorgetti a jelenlegi ügyvivő kormány gazdasági fejlesztési minisztere szerint az energiaárak "háborús károkat" okoznak Olaszországban. A centrumpárti Akciót vezető Carlo Calenda "ár-cunamiról" beszélt, és a választási verseny felfüggesztésére kérte a politikai erőket, azonnali összpárti fellépéssel a rezsinövekedés megállítására.

A Mario Draghi vezette kormány a héten készül újabb költségvetési csomaggal segíteni, azután, hogy az év eleje óta családoknak és vállalkozásoknak már 30 milliárd eurót különítettek el. A La Repubblica napilap rámutatott, hogy a Draghi-kormány extraprofit-adót vezetett be, de a nyáron várt tízmilliárd euróból eddig csak egymilliárd érkezett az államkasszába. Közel húsz nagyvállalat, miután befizette az első részletet, a bíróságon fellebbezett az általuk alkotmányellenesnek tartott extraprofit befizetéssel szemben, közöttük a legnagyobb olasz energiaszolgáltatók is. A kormány szigorítással válaszolt: a következő fizetési határidőt túllépőket akár a befizetendő összeg hatvan százalékával egyenlő bírsággal büntethetik.

Címlapkép: Getty Images