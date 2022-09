Szépen visszajött Amerika a végére, csak a Nasdaq ragadt mínuszban

Ha körbenézünk a világban, bőven van miért pesszimistának lennünk: már több mint fél éve tart a szomszédunkban a háború, Tajvajon is fokozódik a feszültség, ráadásul a szakértők szerint az Izrael és Irán közötti háború is elkerülhetetlen. Eközben elszálltak az energia- és a nyersanyagárak; ahogy közeledünk a tél felé, egyre kevesebb gázt küldenek az oroszok Európába; több évtizedes csúcsok közelében van az infláció a világban, a jegybankok pedig a kamatemelési ciklusaik közepén járnak. Ráadásul akkor még nem is beszéltünk a recesszióval kapcsolatos félelmekről, amelyek egyre jobban rányomják a bélyegük a piaci hangulatra. Összességében tehát bőven volt miért pesszimistának lenniük a befektetőknek, és ez meg is látszik a fontosabb tőkepiaci eszközök idei árfolyamváltozásán.