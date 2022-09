Újra veszteséges lett a magyar Vodafone, amit éppen felvásárolni készül a 4iG és a magyar állam

Múlt hét elején érkezett a bombahír, hogy a 4iG és a magyar állam felvásárolná a Vodafone Magyarországot. A tranzakció részleteiről , a magyar Vodafone piaci pozíciójáról és a tranzakció árazásáról már írtunk, most pedig megérkeztek a Vodafone Magyarország legfrissebb, 2021-es pénzügyi évről szóló számai is, ezekből kiderült, hogy zsinórban második éve veszteséges volt a vállalat.

Mérsékelten emelkedő bevételek

A Vodafone árbevételében 2019-ről 2020-ra volt egy nagy ugrás, akkor 38 százalékkal 205-ről 284 milliárd forintra nőttek a bevételek, ez a UPC Magyarország 2020-as megvásárlásával magyarázható, a UPC beolvadásával a Vodafone szolgáltatásai vezetékes szolgáltatásokkal (vezetékes telefon, internet és TV szolgáltatás) bővültek. A növekedést főleg a forgalmi és havi díjak árbevételének emelkedése okozta, amely az emelkedő ügyfélbázisnak, és a megtartott UPC ügyfeleknek volt betudható, de az egyéb bevételek is nagyot nőttek, emögött a volt UPC vezetékes ügyfelek felé számlázott tételek árbevételt növelő hatása állt.

A 2021-es pénzügyi évben a bevételek 1,7 százalékkal 288,7 milliárd forintra emelkedtek, emögött a vezetékes és a mobil szegmensben a forgalmi és havi díjak emelkedése áll, itt a bevételek 6 százalékkal közel 220 milliárd forintra emelkedtek, az export bevétel 59 százalékkal 6,2 milliárd forintra ugrott, itt pozitívan hatott a roaming bevételekre a koronavírus-korlátozások feloldása, eközben viszont az egyéb bevételek 19 százalékkal 35,5 milliárd forintra csökkentek, a telefonok és kiegészítők értékesítéséből származó bevételek közel 9 százalékkal 27,4 milliárd forintra estek.

Mérsékelten emelkedő költségek

A költségekben érdemi növekedés nem volt, az anyagjellegű ráfordítások 0,3 százalékkal 183 milliárd forintra emelkedtek, a személyi jellegű ráfordítások 1,4 százalékkal 27 milliárd forintra nőttek. Az egyéb ráfordítások 19 százalékkal 34,7 milliárd forintra emelkedtek, itt a legnagyobb tétel 16 milliárd forinttal a távközlési adó, de a ráfordítások növekedésének nagy részét a követelések értékvesztésének és a terven felüli értékcsökkenésnek (itt a meg nem valósult beruházások illetve a használaton kívüli eszközök értékét mutatják ki) a megugrása okozta.

A foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma 2020-es üzleti évben 2 662 fő, a 2021-es üzleti évben 2708 fő volt, ebből teljes munkaidős 2630 és részmunkaidős 78 fő.

Mi történt az EBITDA-val?

Nem csak úgy általában a távközlési vállalatok eredménytermelő képességének megítélésekor, de a Vodafone Magyarország felvásárlása szempontjából is kiemelten fontos eredménykategória az EBITDA. A 4iG is közzétette, hogy milyen EV/EBITDA szorzón valósulhat meg a tranzakció, a 715 milliárd forintos vállalatértékkel és a Vodafone Magyarország 2021-es EBITDA-jával számolva 7,7-es érték adódik, a beazonosított potenciális szinergiahatások 150 milliárd forintos jelenértékével számolva pedig 6,1-es lenne az EV/EBITDA szorzó.

Sajnos a tranzakcióról szóló közleményben megjelent 93 milliárd forintos EBITDA-t a most megjelent kimutatásokból nehéz reprodukálni, mivel az a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti szám, eközben a Vodafone Magyarország most megjelent kimutatásai a magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerint készültek, a két érték között pedig a mi kalkulációnk alapján nagy az eltérés.

Az üzemi eredmény és az értékcsökkenés összegeként a 2021-es évre 61 milliárd forint EBITDA adódik, ezt kellene egyéb tételekkel korrigálni. Mindenesetre trendekről beszámolhatunk: az üzemi eredmény és az értékcsökkenés is visszaesett, ezért az általunk kalkulált EBITDA 6 százalékkal 61 milliárd forintra csökkent, és mérsékelten az EBITDA-marzs is szűkült.

Veszteség

A 2020-as pénzügyi évben a magyar Vodafone 1,3 milliárd forint veszteséget ért el, és a most megjelent kimutatásokból kiderült, hogy

a Vodafone Magyarország 2021-ben is veszteséges volt, 7,4 milliárd forint lett a mínusz.

Ez úgy jött össze, hogy bár az árbevétel emelkedett, de az egyéb bevételek csökkentek, a költségek viszont emelkedtek, így az üzemi eredmény közel 40 százalékkal 4,3 milliárd forintra csökkent, és mivel pénzügyi soron is nőtt a veszteség, adózás előtti eredmény soron már több mint 7 milliárd forint volt a mínusz.

Vagyis zsinórban második éve veszteséges céget venne meg a 4iG és a magyar állam. Játszhat ez bármilyen szerepet a felvásárlásban? Vélhetően nem, hiszen a 4iG és a magyar kormány nyilatkozataiból is egyértelmű az elszántság, Jászai Gellért azt mondta, hogy egy vállalatot akkor lehet megvásárolni, amikor eladóvá válik, Nagy Márton pedig azt, hogy tízévente van ilyen, hogy eladó egy ilyen stratégiai iparágban egy ilyen stratégiai cég, erre le kell csapni. A Vodafone Magyarország átvilágításakor sok minden kiderülhet még, de önmagában a veszteséges működés nem lehet gátja a felvásárlásnak, főleg akkor nem, ha a vevőnek van elképzelése arról, hogyan javíthat tovább a hatékonyságon és érhet el szinergiahatásokat, amit a 4iG menedzsmentje 150 milliárd forintra taksál.

Osztalék, eredménytartalék

A Vodafone Magyarország 2009 és 2014 között veszteséges volt, ezeknek az éveknek az eredménye után nem is fizetett osztalékot, az azt követő négy évben viszont összesen 38 milliárd forint osztalékot fizetett a vállalat az anyacégnek (illetve a magyar cég 100 százalékos tulajdonosának, a Vodafone Europe B.V.-nek), a 2019-es 15,4 milliárd forint profitot eredménytartalékba helyezték, a 2020-as 1,4 milliárd forint veszteség pedig az eredménytartalékot csökkentette. 2021-ben tehát újra veszteséges lett a magyar Vodafone, a menedzsment úgy döntött, hogy a -7,4 milliárd forintot az eredménytartalékba helyezi.

Eladósodottság

Azt nemrég az Indexnek adott interjújában Jászai Gellért is kihangsúlyozta, hogy a 715 milliárd forint nem vételár, hanem vállalati érték, a vállalati érték az adóssággal együtt értendő, tehát a ténylegesen fizetendő vételárat az adósság csökkenti, ahogy csökkenthetik más tételek is, amelyek az átvilágítás során merülhetnek fel. Szóval nem mindegy, hogy mekkora adósságállománnyal venné át a 4iG és a magyar állam a Vodafone Magyarországot. A hosszú lejáratú kötelezettségeken belül kizárólag anyavállalati finanszírozást találunk, de a rövid lejáratú kötelezettségek nagy részét is az anyacégtől kapott finanszírozás adja.

Ezeknek a volumene 2019-ben ugrott meg, akkor először közel 118, majd egy évvel később 236 milliárd forint jelent meg a hosszú kötelezettségek között. A 2021-es pénzügyi év végére a pénzeszközök 3,3 milliárd forinttal csökkentek, a hosszú adósság nem változott, a rövid viszont 3,8 milliárd forinttal nőtt, így összességében a Vodafone Magyarország nettó adóssága 7 milliárd forinttal 263,3 milliárd forintra emelkedett, ezt levonva a 715 milliárd forint vállalatértékből, 451,7 milliárd forint részvényesi érték adódik.

A Vodafone Magyarország pénzügyi éve március 31-gyel végződik, ennek megfelelően cikkünkben 2021-es pénzügyi évnek a 2022 március 31-gyel végződött évet tekintjük.

Címlapkép: Leon Neal/Getty Images