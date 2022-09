Mindenki egy helyen - Előadók, résztvevők, akikkel találkozhatsz a Sustainable World konferencián

Csupán négy nap és megnyitjuk a Portfolio őszi konferenciaszezonját, elsőként a Sustainable World 2022 hibrid konferenciával. Szeptember 6-a nálunk a fenntarthatóságról fog szólni, és annak a 350-400 helyszíni résztvevőnek is, akiket a harmadszorra megrendezett eseményünkre várunk. Az egész napos szakmai program után pedig bemutatjuk az idei év újdonságát, a Green Awards ünnepségünket. Még nem késő regisztrálni az eseményre , az utolsó helyek még elérhetők. Most bemutatjuk, mire számíthatnak a résztvevők.

Bár még csak hároméves lesz a Sustainable World konferenciánk, minden évben megkétszereződik a résztvevői létszám, ami tökéletesen bemutatja a fenntarthatósági és a zöld törekvések, programok iránti növekvő piaci érdeklődést. Ennek is köszönhetően idén már két teremben, párhuzamosan lesznek előadások és beszélgetések reggel 9 órától, egészen 17.15-ig. Összesen tehát 6 szekcióval és még ennél is több, a zöld ügyekhez kapcsolódó témával készülünk a közönségnek.

Szó lesz egyrészt a hazai gazdasági kilátásokról, aktualitásokról, politikai fókuszpontokról, ezt követően természetesen a zöld finanszírozási lehetőségeket is sorra vesszük. A résztvevőknek idén választaniuk kell, hogy a finanszírozással kapcsolatos előadásokat, vagy inkább az ESG szempontok gyakorlati megvalósítását követnék figyelemmel, a két témakört ugyanis egyidőben, de külön termekben vitatjuk majd meg. Ezen túl rövidebb, dinamikusabb beszélgetésekkel készülünk az ingatlanpiac zöld átalakulásáról, az épületenergetikáról, a zöld közlekedésről és a 2050-es klímastratégiáról is. A résztvevők délután is választás elé kerülnek: a közlekedésről és a klímacélokról szóló beszélgetésekkel párhuzamosan, egy másik teremben a zöld energia lesz a főszereplő. Az energiapiaci aktualitások, illetve a különböző megújuló energiaforrások adta lehetőségek megtárgyalása mellett, külön beszélgetést szánunk a napenergiának. A szakmai program a jövő vállalatait érintő, olyan témákkal zárul, mint a fenntartható munkahelyek, a körforgásos gazdaság, illetve a greenwashing.

Meglepetéssel is készülünk!

A rendezvényünk idei újdonsága a délutáni díjátadó lesz. Nyáron hirdettük meg a Magyar Bankholding, a Solar Markt, az E.ON Hungária, a PwC Magyarország és a Portfolio Csoport közös támogatásával a Green Awards különböző kategóriáit, ennek keretében díjazzuk a hazai vállalatok különleges fenntarthatósági teljesítményét, programját vagy innovációit.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 08. 19. A leginnovatívabb és zöld programokat díjazzuk - Megvannak a döntőbe jutott vállalatok

A 6 tagú zsűri, 5 kategóriában kereste az év legjobbjait, akik megérdemelt kitüntetettjei lehetnek a kategóriáknak és átvehetik a Portfolio Green Awards 2022 díjak egyikét szeptember 6-án, a Sustainable World konferencia délutáni díjátadó ünnepségén.

A konferencia szakmai programja, valamint a díjátadó után minden résztvevőt várunk egy pohár pezsgőre. Ne hagyják ki a kapcsolatépítési lehetőséget a konferencia résztvevőivel és előadóival!

Az ünnepi hangulat és a pozitív, tenni akaró hozzáállás mellett a végső célunkat sem feledjük, éppen ezért a rendezvényen együtt lesznek jelen a legkiválóbb szakemberek a gazdasági, pénzügyi, ingatlanpiaci, energiapiaci, közlekedési, klímapolitikai, illetve tanácsadói területekről. Állami szereplők, nagyvállalati döntéshozók, kutatók, fenntarthatósági szakértők és innovációra törekvő kisvállalatok képviselői együtt tanácskozhatnak és kereshetnek megoldást arra a legkritikusabb kérdésre, hogy néhány évtized múlva hogyan tudjuk még megfelelő életkörülmények között megélni a mindennapokat.

Az esemény szakmai programjának résztvevői lesznek:

JELENTKEZNI IDE KATTINTVA LEHET!

Címlapképünk a 2021-es Sustainable World konferencián készült. Forrás: Portfolio/Stiller Ákos

A cikk saját termék népszerűsítését szolgálja.