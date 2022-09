Megérkezett a friss biztosítói lista: a te biztosítód hányadik a rangsorban?

Portfolio Future of Finance 2022 Biztosítósok is szép számmal jelen lesznek a Portfolio október 18-ai Future of Finance 2022 rendezvényén, érdemes regisztrálni az eseményre!

Ahogy már hosszú ideje, a német tulajdonú Allianz és az olasz tulajdonú Generali vezeti a hazai biztosítók díjbevétel szerinti rangsorát, az Aegon pedig a harmadik helyen áll. Az Allianz 213, a Generali 187, az Aegon 146 milliárd forint bruttó díjbevételt ért el tavaly. Az idei évtől a harmadik helyen álló Aegon és a hatodik Union már egy csoportot alkot az osztrák Vienna Insurance Group 55%-os és a magyar állam 45%-os tulajdonaként, őket összeadva 263 milliárdos díjbevétellel ezt a csoportot találnánk a hazai szektor élén.

Ahogy a díjbevételben, úgy a biztosítási tevékenységből származó termelt profit, vagyis a biztosítástechnikai eredmény alapján is dominánsabb a nem-életbiztosítási üzletág a legnagyobb biztosítóknál, mint az életbiztosítási. Ez alól az első ötben csak a Posta Biztosító jelent kivételt, ahol az élet ág a hangsúlyosabb. Tavaly még csak a nem-életbiztosítási üzletágakat terhelte biztosítási különadó, az idén bevezetett pótadó azonban már mindkét üzletágat terheli a második félévtől, igaz, a nem-élet üzletág viseli a terhek döntő részét továbbra is, mint ahogy a kárinfláció, illetve a kárgyakoriság növekedése is elsősorban ezt az üzletágat sújtja. Az üzletág eredménye már a második negyedévben veszteségbe fordult.

A nem-élet üzletágak nyereségtermelése határozta meg tavaly még, hogy mely biztosítók mutatták fel a legnagyobb adózott eredményt. Ahogy a biztosítók éves beszámolóinak közzététele után, június elején már írtunk róla, négy olyan társaság volt, amelynek a profitja meghaladta tavaly a 10 milliárd forintot, e biztosítók azonban ehhez hasonló nagyságrendű pótadó befizetésére lesznek kötelezve idén és jövőre, az 50 milliárd forint körüli elvonás a szektor tavalyi nyereségének több mint 60%-át és az eddigi különadó több mint 40%-át jelenti.

Megnéztük a biztosítók eszközállomány szerinti sorrendjét is, ám ezt a tevékenységi kör erőteljesen befolyásolja: a megtakarítási jellegű, leginkább unit-linked életbiztosításokban utazó biztosítók „felül vannak súlyozva” e téren díjbevétel szerinti részesedésükhöz képest, hiszen a biztosító mérlegében megjelenő befektetésekről van szó. Így kerül ez alapján az első helyre a rendszeres díjas életbiztosítási piac első számú szereplője, az NN Biztosító, amely teljes díjbevétele és nyeresége alapján azonban csak a hetedik helyet foglalja el.

A biztosítók mellett a független biztosításközvetítési tevékenységet végző társaságokat is tartalmazza az MNB Aranykönyve, közülük a 20 legnagyobb árbevételűt néztük mi meg. A Keszthelyi Erik és Mészáros Lőrinc nevével fémjelzett Hungarikum alkuszcsoport hat csoportaggal is szerepel az összesítésben, számaikat összesítve magasan a biztosításközvetítői piac legnagyobb, csaknem 13 milliárd forintos 2021-es árbevételű szereplőjéről beszélhetünk.

Nyereségességben még nagyobb a Hungarikum cégcsoport előnye, 5 milliárd forint feletti nem konszolidált összesített nyereségük több mint négyszerese a második helyen álló Marshénak és a bevétel alapján második, profit alapján harmadik helyen álló (a biztosításközvetítés mellett azonban pénzügyi közvetítéssel is foglalkozó) OVB-énak.

