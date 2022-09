Rég nem látott pánik söpört végig a tőzsdéken - Mi történik?

Masszív eladási hullám söpört végig tegnap a tőzsdéken, miután az Egyesült Államokból a vártnál gyengébb inflációs adat érkezett. Ez felerősítette a Fed agresszívebb kamatemeléseivel kapcsolatos várakozásokat, illetve a pozitív inflációs várakozásokat is átírta, az öntés pedig már a nyitás előtt beindult. Végül akkora mínuszban zártak az amerikai index, amilyet 2020 júniusa, vagyis több mint két éve nem láttunk.

Részvénypiaci zuhanás

Széleskörű eladási hullám söpört végig a tőzsdéken, szinte mindent szétvertek a befektetők a részvényektől kezdve, a kriptovalutákon át, egészen az árupiaci termékekig. A tegnap érkezett friss inflációs adatok alapján a benzinárak csökkenése nem tudta elfedni azt a problémát, amely tegnap megijesztette a befektetőket: ugyanis a júliusi csökkenés után augusztusban tovább mérséklődött a fogyasztói árindex az Egyesült Államokban, a maginflációs mutató viszont a várakozások felett nőtt. A dollár az adatközlés után markánsan erősödött, mert az inflációs alapfolyamatok kedvezőtlen alakulását olvasta ki belőle a piac.

A maginflációs nyomás erősödése pedig szigorúbb jegybanki politikát, magasabb kamatpályát eredményezhet.

Egyes piaci szereplők szerint viszont nem csak a vártánál gyengébb inflációs adat, de az intézményi és más befektetők is hozzájárultak a zuhanáshoz, ugyanis nagy, tőkeáttételes pozíciókat vettek fel az opciós piacon keresztül az enyhébb inflációs adatra spekulálva.

Voltak pletykák intézményi call opció vásárlásokról... nagy tétekről... és szerintem ez az, amit látunk

- mondta Art Cashin, a UBS trading vezetője a CNBC-nek kedden. A vételi opciók jogot, de nem kötelezettséget adnak a tulajdonosnak arra, hogy egy meghatározott időpontra meghatározott áron megvásároljon egy mögöttes eszközt.

A Federal Reserve folyamatos monetáris politikai szigorításától való félelem a Dow Jones 3,9 százalékos mínuszba küldte, vagyis 1276 pontot zuhant az index, miután mind a 30 komponens mínuszban zárt. Ez volt a legnagyobb esés 2020 júniusa óta.

Az irányadó S&P 500 4,3 százalékot esett, és hat komponens kivételével az összes részvény esett a nap folyamán. A Nasdaq Composite még rosszabbul járt, 5,2 százalékos csökkenéssel, ami jól mutatja, hogy a technológia-orientált papírok különösen megszenvedték a tegnapi napot.

Összességében ez volt a három index esetében a legrosszabb egynapos csökkenés 2020. június 11. óta.

Az Nvidia és Meta Platforms vezették az S&P 500 legnagyobb tech-orientált vállalatainak zuhanását, mindkettő 9,4 százalékot esett, őket követte az Advanced Micro Devices (AMD), amely 8,8 százalékos mínuszban zárt. Az S&P 500 öt legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalata 477 milliárd dollárt vesztett a piaci értékéből.

Mindent is adtak

Az amerikai államkötvények árfolyama kedden meredeken esett, ami a 10 éves állampapír hozamát 3,42 százalék, vagyis a 2022-es csúcs közelébe nyomta. Az állampapírhozamok a kötvényárak csökkenésekor emelkednek. A befektetők visszavonták azokat a várakozásokat, hogy a Federal Reserve a jövő heti kamatdöntő ülésén 0,75 százalékpontnál kisebb mértékben emeli a rövid távú kamatlábakat. A befektetők az ezt követő kamatszintre vonatkozó várakozásaikat is átkalibrálták, ami felfelé irányuló nyomást gyakorolt különösen a rövid lejáratú kötvényhozamokra, de a hosszabb lejáratú hozamokra is.

A fél százalékpontos emelés piaci alapú valószínűsége a hétfői 9 százalékról 0 százalékra csökkent a CME adatai szerint. Ezzel párhuzamosan 34 százalékra emelkedett az amerikai jegybank 100 bázispontos kamatemelésének valószínűsége a hétfői nulláról.

Az árupiaci termékeket is megütötték, bár itt nem voltak akkora mozgások, mint a részvényekben. Az arany például 1,4 százalékkal került lejjebb. Ezzel szemben az ezüst 2,4 százalékot esett. Ami az olajárakat illeti, itt nagy volt a napon belüli volatilitás, a novemberi határidős Brent 3,4 százalékos mínuszban is járt, de végül 0,7 százalékos eséssel fejezte be a napot. Ehhez hasonló mozgásokat produkált a WTI is, amely 3,6 százalékos mínuszban is volt napon belül.

Ami viszont kifejezetten jól bírta a tegnapi napot, az az amerikai dollár volt. A kamatemelési félelemeknek volt köszönhető a zöldhasú erősödése, mely során a dollárindex (ami egy devizakosárral szemben már a dollár erejét) 1,4 százalékot emelkedett.

Végül pedig a kriptovaluták piacát is elérte a globális eladási hullám, ezen a piacon a bitcoin szenvedte el a legnagyobb esést, főleg ennek volt betudható, hogy a kriptopiac teljes piaci értéke ismét 1000 milliárd dollár alá csökkent.

Forrás: Coinmarketcap

Címlapkép: Getty Images