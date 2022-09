Ásványolaj Szövetség: ki kell vezetni az üzemanyagársapkát

Grád Ottó elmondta, hogy a veszteségeket már nem lehet finanszírozni. Az ágazatnak komoly károkat okozott, hazai és regionális ellátási problémák vannak, ezért mérsékelni kell a túlfogyasztást. Hozzáteszi, hogy nem akarnak abba belegondolni, hogy hónapokkal meghosszabbíthatják az ársapkát, ami jelen formában október 1-ig van érvényben, bíznak a kivezetésében.

Az esetleges hosszabbításról egy-két héttel előtte születhet meg a döntés, várhatóan a most következő hétvégén dönt a kormány – teszi hozzá az RTL.

A Magyar Ásványolaj Szövetségnek tagja a Mol, az OMV és a Shell is. A kisebb benzinkutaknak a nagy cégeknél is jobban elegük van a hatósági árból, mivel arányaiban őket is érte a legnagyobb kár.

