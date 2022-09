Kicsit szépített Amerika, de maradt még a mínuszból

A hét első felében jelentősen elromlott a hangulat a nemzetközi piacokon, egészen pontosan a csalódást keltő keddi amerikai inflációs adat volt, ami miatt durva esést láttunk világszerte a tőzsdéken, hiszen ez tovább táplálta az agresszív kamatemelésekkel kapcsolatos várakozásokat. Keddtől kezdve tehát egy folyamatos esést lehet látni a tőzsdéken, és továbbra sem tűnik úgy, hogy enyhülne a nyomás, ráadásul tegnap az IMF és a Világbank is borús előrejelzéseket közölt a gazdasági kilátásokkal kapcsolatban. A negatív hírárammal együtt a tőzsdék is jelentősen esnek, az európai piacok is mínuszban indították a napot, majd a nyitástól távolodva egyre lejjebb kerültek a vezető indexek, az USA-ban pedig szintén jelentős esést lehet ma látni.