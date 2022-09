Jó hangulatban indulhat a kereskedés Európában

A kormány az év végéig meghosszabbította az üzemanyagár-stopot, annak ellenére, hogy az iparági szereplők – köztük a legnagyobb, a hazai nagykereskedelmi piac nagy részét ellátó Mol - egyöntetűen az intézkedés káros hatásaira hívták fel a figyelmet, súlyosbodó ellátási gondokra, üzemanyaghiányra, és főként a kis kutak működésének ellehetetlenülésére figyelmeztetve. A kormány viszont úgy látta, hogy továbbra is rá lehet tolni az árstopok miatt keletkező veszteséget a kútüzemeltetőkre, és leginkább a nagykereskedelmi piacon meghatározó Molra, az ugyanis továbbra is hozzájut a relatíve olcsó orosz olajhoz, ami pedig lehetővé teszi az árstop fenntartását is. A Mol szempontjából egyértelműen negatív a hír, amit azért előzetesen már el is kezdtek beárazni a befektetők.