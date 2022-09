A bankszektorba is betört a karbonlábnyom csökkentési trend

"A Magyar Bankholding elkezdte megvalósítani a nemrég elfogadott ESG stratégiáját, piacvezetők szeretnénk ebben lenni. Ezért is kiemelten fontos számunkra, hogy részt vegyünk minden olyan kezdeményezésben, ami az ESG-t, a fenntarthatósági szempontokat, a karbonlábnyom csökkentését célul tűzi ki. Elkezdtük csökkenteni a karbonlábnyomunkat, az egyik fő aspirációnk, hogy karbonsemleges irányba mozduljunk el. A zöld pénzügyekben is szeretnénk élen járni, ezért fejlesztjük a zöld finanszírozási termékeinket. Véleményem szerint az ügyfelek keresni fogják azokat a finanszírozási lehetősegeket, amelyek olcsóbbak a piacon lévőknél, tehát valamilyen szempontból támogatott konstrukciók, másrészt segítik a zöld felhasználását is ezeknek a pénzeknek" - mondta el Puskás András, a Magyar Bankholding elnöki főtanácsadója a Portfolio Green Awards díjátadón.