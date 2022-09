Új információkat közölt a Masterplast - Itt vannak a részletek

A szigetelőanyagok piaca tarthatja magát akkor is, ha jön a recesszió és az építőiparban visszaesés lesz, az épületek szigetelése ugyanis nem csak környezetvédelmi és gazdasági kérdés jelenleg, de stratégiai és politikai kényszer is az energiaválság közepette. Kellenek a központi programok, szükség van arra, hogy a magyar kormány is belenyúljon, ahogy sok más ország teszi – mondta el Tibor Dávid, a Masterplast elnöke a Portfolio-nak adott interjúban. A cégvezér beszélt arról is, hogy a Masterplastnak mennyire fáj az energiaárak emelkedése és hogy miért döntött úgy a vállalat a napokban, hogy belép egy új piacra.