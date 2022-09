Kritikus szinten az amerikai tőzsdék - A neheze még hátra lehet

Ismét begyorsult az esés az amerikai piacokon, miután a Fed 75 bázispontos kamatemelést hajtott végre, és a jegybank jelezte, továbbra is elkötelezettek az infláció letörése mellett. Az erősödő dollár lavinaként gyűri maga alá a részvénypiacot, olyannyira, hogy a piaci kép és a gazdasági körülmények kedvezőtlenségéből adódóan már az elemzőházaknak is jelentősen lejjebb kell vágni korábbi előrejelzéseikből.

Háború és bivalyerős dollár

A tartósan magasnak bizonyuló infláció, az energiaválság és az orosz-ukrán háború együttese rég nem látott helyzetbe hozta a döntéshozókat és a befektetőket egyaránt.

Az európai kontinensen uralkodó bizonytalanságok az EKB 75 bázispontos kamatemelése ellenére továbbra is jelentősen gyengítik az eurót, különösen a dollárral szemben, olyannyira, hogy 20 éves csúcsra, egészen a 0,97-es szintig erősödött a zöldhasú az euróval szemben.

Az erősödő dollár a részvénypiacokra sincs jótékony hatással, a vezető amerikai részvényindexek januári történelmi csúcsuktól egyaránt jelentős, 20 százalékot meghaladó esésben vannak (A Dow kivételével):

A legnagyobb esést a Nasdaq szenvedte el, a főként technológiai részvényeket tömörítő index már közel 30 százalékos mínuszban van.

Az S&P 500 pedig 21,5 százalékkal került lejjebb a január elején mért 4818-as történelmi csúcshoz képest.

A Dow viszonylag jobban tartja magát a már említett két indexhez viszonyítva, ám még így is 17 százalékot esett a január eleji 36 952 pontos történelmi csúcsához képest, technikailag tehát még nem beszélhetünk medvepiaci tartományról az esetében.

Romló kilátások

A Goldman Sachs 3600 pontra csökkentette az S&P 500 év végi célárát, miután az amerikai jegybank továbbra is kevés jelét mutatja annak, hogy visszalépne agresszív kamatemelési irányvonalától – írja a Reuters.

A Goldman Sachs elemzői csütörtöki elemzésükben azzal indokolták a döntést, hogy a jegybank várható kamatpályája most magasabb a korábbi becslésüknél figyelembe vett értéknél (korábbi célárjuk 4300 pont volt).

Az ügyfeleinkkel folytatott megbeszéléseket figyelembe véve a befektetők többsége már elfogadta azt a forgatókönyvet, hogy a kemény földetérés elkerülhetetlen, a hangsúlyt pedig immáron egy esetleges recesszió időzítésére, nagyságrendjére és időtartamára, valamint az erre a kilátásra vonatkozó befektetési stratégiákra helyezik

- írta David Kostin, a Goldman elemzője.

A Fed elnöke, Jerome Powell a szerdai 75 bázis kamatdöntést követő sajtótájékoztatón jelezte, hogy továbbra is elkötelezettek az infláció letörése mellett, akkor is, ha ez fájni fog.

Kostin ugyanakkor megjegyezte, hogy az infláció a vártnál tartósabbnak bizonyult, és nem valószínű, hogy a közeljövőben a jegybankok enyhítenének monetáris politikájukon, ami akár azt is eredményezheti, hogy a Fed még a mostaninál is nagyobb mértékben szigoríthat majd az elkövetkezendő időszakban.

A legtöbb portfóliókezelő úgy véli, hogy az infláció megfékezése érdekében a Fednek olyan magasra kell emelnie a kamatokat, hogy az valamikor a 2023-as év folyamán recesszióhoz fog vezetni Amerikában

- tette hozzá Kostin.

A hónap elején egyébként a UBS már 4000 pontra csökkentette az S&P 500-as indexre vonatkozó 2022-es év végi célját, ez a cél azonban a jelenlegi gazdasági körülményeket figyelembevéve elérhetetlennek tűnik az előttünk álló 3 hónapban.

Mi következhet most?

Az átlagos nyári mozgásokkal ellentétben igencsak mozgalmasnak ígérkeztek az elmúlt hónapok a júniusi mélypontokat követően, olyannyira, hogy sokan már egy új bikapiac kezdetét kiáltották ki, miután a piac félreértelmezte Jerome Powell szavait, a Nasdaq például 20 százalékot emelkedett néhány hét leforgása alatt. Ekkor a 2008-as nagy gazdasági világválság során az ingatlanpiac összeomlását előrejelző, majd később a Big Short című könyvből és filmből híressé váló Michael Burry erős hangvételű twitter üzenetben kelt ki a népszerű technikai röghözkötéssel kapcsolatban, ami alapján a befektetők hajlamosak 1-1 20 százalékos emelkedést, vagy esést követően bika-, vagy medve piacot kiáltani.

Összességében a Dow, a Nasdaq, és az S&P 500 esetében is megállapítható, hogy a legközelebbi támaszszintet a júniusi aljak jelenthetik, azt követően pedig akár jelentősen be is gyorsulhat az esés.

Az S&P 500 esetében még közel 3,3 százalékos esés lenne szükséges a júniusi 3636 pontos mélypont újbóli eléréséhez, az RSI jelenlegi, napos idősíkon a túladott zónához közelítő szintjei bizakodásra adhatnak okot, hogy ha nem is egy, a nyáron látott 18,2 százalékos emelkedéshez hasonlót, de mindenképpen némi nyugalmat hozhasson.

Ugyanakkor az őszi időszak historikusan gyengének számít a tőzsdéken, így a technikai 3600 pontos szint elesése esetében jelentősen fel is gyorsulhat az esés, arra pedig Jerome Powell szavaiból lehet következtetni, hogy a Fed számára továbbra is az infláció - bármi áron történő - letörése lesz a prioritás, így az esetleges tőzsdei reakciók csupán másodlagosak maradhatnak.

