Ütik a tőzsdéket, hirtelen irányt váltott az OTP is

Elromlott a hangulat az európai tőzsdéken, ez nyomás alá helyezte a magyar részvénypiacot is, amit elsősorban az OTP húz lefelé. A régiós bankszektoron belül az OTP még egész jól megúszta eddig a mai napot, az Erste vagy néhány lengyel bank részvényárfolyama jóval nagyobbat esett.

Ahogy egy mai elemzésben írtuk, kritikus szinten áll több fontos tőkepiaci instrumentum is, az S&P 500 vagy a DAX is, utóbbi most csúnyán lefordult, az eddigi lokális mélypont, az idén már negyedszer (!) tesztelt 12 500 pont körüli szint elesett, és jelenleg már 2,6 százalék mínuszban áll.

A hangulatromlás a magyar tőzsdét sem kerülte el, a BUX index 1,8 százalék mínuszban áll, itt a 38 ezer pontos szint lehet érdekes, az még nem esett el.

A BUX-ot elsősorban az OTP húzza le, aminek az árfolyama ma 2,8 százalékot esett, igaz, volt is honnan, tegnap több mint 3 százalékot emelkedett az árfolyam. Arról, hogy mi történik az OTP grafikonján, tegnap írtunk részletesen, azóta gyakorlatilag az történt, amit előre jeleztünk. Miután az árfolyam lefelé kiesett egy szűkülő háromszögből, nagyot esett az árfolyam, ami aztán a tegnapi emelkedéssel visszatesztelte a háromszög alsó szárát, és onnan fordult le ma.

Ha folytatódik az esés, akkor lefelé előbb a 8000, aztán a 7700 forint körüli szintet érdemes figyelni.

Ha azok elesnek, akkor olyan szintek jönnek, amikhez egészen 2016-ig kell visszamenni az időben, az pedig gyakorlatilag egy másik banknak a részvényéhez tartozó időszak, az azóta végrehajtott akvizíciók miatt az az OTP nagyon más volt, mint a mostani.

Címlapkép: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images