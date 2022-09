Indiában fog gyártani iPhone 14 okostelefonokat az Apple

Indiában fog gyártani iPhone 14 telefonokat az Apple – jelentette be a vállalat hétfőn. Az amerikai technológiai óriás a legújabb nyugati cég, amely igyekszik a gyártás súlypontját áthelyezni Kínából, ahol a geopolitikai feszültségek és a zéro-covid politika következtében jelentős fennakadások alakultak ki az utóbbi években számos iparágban - írja a Marketwatch.

India a világ második legnagyobb okostelefon-piaca Kína után, de az Apple eddig nehezen tudott piaci részesedést szerezni a versenytársak olcsóbb készülékeivel szemben. Törekvések azonban vannak, két éve például megnyitotta a vállalat webáruházát Indiában is. Gyártást is folytat az Apple Indiában, 2017-ben megkezdte az iPhone SE készülékek gyártását és azóta több modellt is szereltek össze az országban.

A friss bejelentés szerint a pár hete bemutatott széria legkisebb készülékét, az iPhone 14 telefonokat Indiában is gyártja majd az Apple. Ebben partnere a Foxconn lesz, amely az Apple legnagyobb összeszerelő partnere régóta, és úgy tudni, hogy a dél-indiai Csennai külvárosában működő gyárában állíthatja majd össze az iPhone 14 telefonokat. Egy indiai hírügynökség szerint az Apple valószínűleg az iPhone 14 gyártásának 5 százalékát helyezi át Indiába az év végétől, de 2025-re 25 százalékra növelik az arányt.

Elemzők várakozásai szerint 2025-re az összes Apple-termék közel negyedét Kínán kívül fogják már gyártani, szemben a jelenlegi 5 százalékkal.

Az Apple okostelefonjainak és táblagépeinek nagy részét kínai gyárakkal rendelkező vállalkozók szerelik össze, de a vállalat 2020-ban elkezdte felkérni őket, hogy vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy a termelés egy részét Délkelet-Ázsiába vagy más országokba helyezzék át, miután a koronavírus elleni küzdelem miatt összeomlottak a globális ellátási láncok.