Napelemek: tovább gyorsulhat a napenergia hazai hódítása, de sok múlik a támogatásokon

Tovább nőtt a magyarországi naperőművek beépített teljesítőképessége augusztusban, a mintegy 90 MW-os bővüléssel az összesített fotovoltaikus kapacitás megközelítette a 3570 MW-ot szeptember elsején - derül ki a Mavir által ismertetett adatokból. A rezsiszabályok módosulása, illetve az energiaárak emelkedése miatt pedig a piac még jobban felpöröghet, miután a napenergia iránt a nagy energiaigényű szereplők érdeklődése is megnőtt, de az elérhető támogatásokon sok múlhat – hangsúlyozza Lugos Roland, az Optimum Solar Zrt. üzletfejlesztési igazgatója.

A statisztika szerint a háztartási méretű (HMKE), 50 kW alatti napelemes rendszerek beépített teljesítőképessége közel 40 MW-tal 1358 MW-ra nőtt az utolsó nyári hónapban. Ez a havi bővülési érték ugyan egyáltalán nem számít alacsonynak a korábbiakhoz képest (a 2021-es rekord évben összesen 406 MW-tal nőtt a kapacitás), ugyanakkor még nem tükrözi annak, a napelemekért indított rohamnak a hatását, amelyről a rezsicsökkentés részleges kivezetéséről szóló júliusi kormányzati bejelentés után számolt be az iparág.

Az új adatok szerint szeptember elsején összesen 156 982 darab napelemes HMKE működött az országban, vagyis augusztusban közel 4000 egységgel gyarapodott az állomány az ezt megelőző jelentésben foglaltakhoz képest.

Közben az ipari méretű, 50 kW és a feletti naperőművek beépített teljesítőképessége közel 50 MW-tal 2211,815 MW-ra emelkedett, míg darabszámuk 10 egységgel 2906-ra nőtt. Az 50 MW-os havi bővülés arányosítva megfelel a 2019-es rekordév összesen körülbelül 600 MW-os növekedésének.

2022 első nyolc hónapjában a HMKE-kapacitás 233 MW-tal, a nagy naperőművek beépített teljesítőképessége pedig 383 MW-tal emelkedett. Időarányosan ugyan mindkét érték elmarad a két szegmens eddigi legjobb évétől (2021, illetve 2019), de az összesített, jóval 600 MW feletti idei bővülés alapján 2022-ben jó eséllyel megdőlhet az ilyen szempontból a rekordot tartó 2021-es év 828 MW-os értéke.

A telepítések ugyanakkor éven belül egyenetlenül oszlanak el, a kapacitás bővülési ütemét a kereslet mellett az ellátási lánc állapota és az időjárás is befolyásolja. Elsősorban a háztartási méretű rendszerek keresletének említett megugrása miatt várható, hogy a HMKE- és az összesített kapacitás bővülési üteme emelkedik a következő hónapokban, ahogyan a beruházások egyre nagyobb számban készülnek el.

Az új adatok alapján a hazai villamosenergia-rendszer (VER) bruttó beépített teljesítőképességének (10 668,491 MW) már több mint 20%-át teszik ki a nagyméretű naperőművek (a HMKE-k hivatalosan nem számítanak a VER részének). A hagyományos erőművekhez képest kisebb rendelkezésre állásuk következtében azonban részarányuk a bruttó hazai felhasználásban csak 10, míg a termelésben 14% körül alakul aktuálisan, míg az év eddigi részében 7,69, illetve 10,37% volt a súlyuk. Ezek a számok azonban hangsúlyozottan nem tartalmazzák a háztartási méretű szegmens adatait, amelyeket a MEKH később becsül fel; ezekkel együtt a napenergia részaránya jónéhány százalékponttal magasabb lehet az előbbieknél.

Csak pozitívan lehet értékelni

Magyarország számára a fő cél az, hogy bővüljön a napenergia-felhasználás és évről-évre minél nagyobb arányt képviseljen az energia-mixben. Ezért bármilyen mértékű is az adott évben a bővülés, azt csak pozitívan lehet értékelni Lugos Roland, az Optimum Solar Zrt. üzletfejlesztési igazgatója szerint.

A szegmens meghatározó szereplőjének számító cég vezetője ugyanakkor hangsúlyozza: a napenergia szektor teljesítményének értékelésében és legfőképpen a hazai szektor és villamosenergia-piac tervezésében kiemelt szerepet kell kapnia a HMKE-szegmensnek is, ezért nagyon fontosnak tartják azt a törekvést, hogy a HMKE is minél előbb bekerüljön a rendszer-értékelési szempontok közé. Ez már csak a REPowerEu (uniós energiafüggetlenedési terv – a szerk.) által meghatározott uniós napenergia-stratégia miatt is fontos, hiszen abban kötelezővé teszik a napelem telepítését többek között a lakóépületek esetében is. Ennél talán még jelentősebb a HMKE szerepe és funkciója az ellátás-biztonság, a rendszer rugalmasság megteremtésében is, hiszen egy decentralizált hálózatban a HMKE ugyanúgy villamosenergia-kereskedő lehet, ahogy most csak a nagy naperőművek, ami azt jelenti, hogy egy sok szereplős hálózatban jobban biztosítható a rendszer kiegyenlítettsége, mint a centralizált hálózatban.

A kapacitás úgy tudott növekedni, hogy az elmúlt időszakban mind a lakossági-, mind a közületi-, mind pedig az ipari napenergia szegmens valamelyest nyomás alá került: egyrészt az ellátási-láncban jelentkező problémák éreztetik hatásukat a hazai piacon, még azoknál a szereplőknél is, akik jelentős raktárkészletekkel rendelkeznek. A globális napenergia szektort érintő munkaerőhiány hazánkban is jelentkezik, emellett az infláció nyilvánvalóan áremelésre készteti a szereplőket, és a finanszírozás is átalakul a pénzügyi szektort érintő kihívások következtében.

Mindezek mellett piaci szereplőként pozitív forgatókönyvekkel számolunk, hiszen a világ a megújuló energia irányába megy, a napenergia szerepe és jelentősége megkérdőjelezhetetlen, pozíciója erősebb, mint valaha, ezért azt gondolom, hogy ha vannak és lesznek is kihívások, azzal a piac megbirkózik – fogalmazott a szakértő.

Az Optimum Solarnál arra számítanak, hogy a hazai pv kapacitás növekedése elsősorban a rezsiszabályok módosulása miatt felpörög a lakossági szegmensben, ezért pozitív várakozásaik vannak a piac teljesítményét illetően. Itt persze számít az is, hogy mennyire lesznek a lakosság számára elérhető támogatások – húzza alá Lugos Roland. Közben a nagy energiaigényű szereplők érdeklődése is megnőtt, az energiaárak emelkedése jelentős tényező abban, hogy sokan keresik a költségcsökkentés és hatékonyságnövelés eszközét a napenergiában, ami értelemszerűen pozitív hatással van a piac teljesítményére – teszi hozzá.

Határozottan azt gondoljuk, hogy a napenergia jelentős szerepet játszhat Magyarország energiafüggetlenségének megteremtésében, ezzel együtt a klímapolitikai célok elérésében is. A kormányzati napenergia célokat teljesíthetőnek tartjuk, ám ehhez a támogatások elengedhetetlenek, hiszen, ahogy a HMKE szegmens esetében is rendkívül ösztönzőként hatottak, úgy a vállalati- és ipari szektor esetében is szükségesek a támogatások, valamint az, hogy az energiahatékonysági fejlesztések szerves részét képezzék a megújuló energia, ezen belül is a napelemes beruházások

– mondja.

Fontos üzenetünk a napelemes rendszerekkel kapcsolatban az is, hogy ez nem pusztán a rezsicsökkentés és vállalati kiadások csökkentésének az eszköze. A zöldenergia-termelő erőművek a lakossági és a vállalati szereplők számára is olyan, most nagyon jó megterülési idővel rendelkező beruházások, amelyek a jelenlegi inflációs környezetben valós értéket képviselő befektetések, és amelyek nemhogy nem veszítenek értékükből, hanem hosszú távon is megőrzik azt – hangsúlyozta Lugos Roland, az Optimum Solar Zrt. üzletfejlesztési igazgatója.

Napenergiában az EU élmezőnyében vagyunk



A hazai naperőmű-kapacitás és napenergia-termelés bővülésének üteme európai összevetésben is figyelemreméltó. Az Ember nevű londoni székhelyű thinktank jelentése szerint 2018 óta Lengyelországban nőtt a legnagyobb mértékben, 26-szorosára a fotovoltaikus termelés, de a második helyen Finnországgal osztozva Magyarország következik a maga ötszörös bővülésével. A jelentés azt is kiemeli, hogy a júniusban a hazai termelésben elért 14,7%-os napenergia-részarány új magyar rekordnak számít, ami a hatodik legnagyobb érték az Európai Unióban (Olaszország 15%, Görögország 15,3%, Spanyolország 16,7%, Németország 19,3% és Hollandia 22,7%).

