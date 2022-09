Videón a NASA bolygóvédelmi rendszere, amely szó szerint megmentheti egyszer az emberiséget a kipusztulástól

Tegnap történt meg az emberiség első "bolygóvédelmi" kísérlete egy aszteroida vagy bármely más égitest mozgásának megváltoztatására, a NASA interneten közvetítette a küldetést, amelyet a Washington melletti műveleti központból irányítottak, 10 hónappal a DART űrszonda elindítása után.

IMPACT SUCCESS! Watch from s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. #DARTMIssion