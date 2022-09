81 milliárd forint veszteséget ért el az MVM az első félévben

Az MVM 81,1 milliárd forint veszteséggel zárta az idei első fél évet, míg a tavalyi azonos időszakban 28,3 milliárd forint adózás utáni nyeresége volt - derül ki a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján szerdán közzétett konszolidált jelentésből.

Az MVM árbevétele a tavalyi 1082 milliárd forintról több mint duplájára, 2429 milliárd forintra emelkedett az idei első félévben.

A vállalat már operatív szinten is veszteséges volt, az üzemi eredmény a tavalyi 58,5 milliárd forint nyereség után idén 25,9 milliárd forint veszteség volt.

Az EBITDA a tavalyi 168 milliárd forintról 90 milliárd forintra esett vissza.

Az adózott eredmény soron tavaly még 28,3 milliárd forint nyereség szerepelt, idén azonban már 81 milliárd forint veszteség.

A bevétel emelkedését a magas energiabeszerzési és a magas versenypiaci értékesítési árak okozták. A jelentésben kitérnek arra, hogy a földgáz és a villamos energia drágulása mellett a forint euróval szembeni árfolyama, valamint az alapanyagok árától függő finanszírozási költségek is befolyásolják a vállalatcsoport eredményességét. Hozzátették, hogy a tevékenységük jelentős része hatósági árszabályozás alá esik, ezért folyamatosan egyeztetnek a kormányzati szervekkel, hogy a feladataikat és a szerződéses kötelezettségeiket teljesíteni tudják.

A beszámolóban az MVM kiemeli, hogy az Oroszország és Ukrajna között háborús szintre eszkalálódott konfliktus hatása leginkább az energiaárak, nyersanyagárak alakulásán érezhető az MVM Csoport tekintetében. A piaci földgáz és villamos energiaárakban 2021 II. félévétől kezdődően tapasztalható, erőteljes növekedési tendencia 2022 első negyedévében is folytatódott, majd az orosz – ukrán konfliktus február végi háborús szintre eszkalálódását követően tovább erősödött, nagyon magas volatilitás mellett. Az

energiaárak mellett a különféle alapanyagok, termékek (pl. alumínium, acél) ára is jelentősen megemelkedett. A forint euróval szembeni árfolyamában is – nagy volatilitás mellett – forintgyengülés volt tapasztalható, a magyarországi referencia kamatlábakban is egy növekedő tendencia figyelhető meg. Az energia-, az alapanyagok árának növekedése, a forint euróval szembeni árfolyamának alakulása, illetve a növekedő finanszírozási költségek befolyásolják az MVM Csoport eredményességét, finanszírozási igényét.

A vállalatcsoport beruházásai is jelentősen nőttek, 2022 első félévében a csoport 106,6 milliárd forint értékben szerzett be tárgyi eszközöket és immateriális javakat, míg a 2021 első félévi érték 63,5 milliárd forint volt. A beszerzések tárgyidőszaki növekedése 2021 első félévével összehasonlítva főként a Magyar Földgáztároló Zrt.-nél, az MVM Zöld Generáció Kft.-nél, a MAVIR ZRt.-nél és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-nél történt beruházások nagyobb volumenének köszönhető. A beszerzések további emelkedését eredményezte a 2021. augusztus 31-én akvirált MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft. által megvalósított hálózati beruházások értéke.

Címlapkép: Geng Yuhe/VCG via Getty Images