Búcsút mondhatunk az olcsó ruháknak?

Újabb szektorból érkezik egyre több kedvezőtlen jel az infláció negatív hatásaival kapcsolatban, ma a két divatipari óriás, a H&M és a Next bejelentései aggasztják a befektetőket (és a ruhavásárlókat). A ruházati cikkek drágulnak, miközben a fogyasztók vásárlóereje csökken, ennek fényében a Next idén már másodszor tett közzé profit warningot, a H&M pedig költségcsökkentéseket jelentett be azt követően, hogy zuhant a profitja - írja a Bloomberg.