A válságban is száguld az AutoWallis, megemelhetik a célokat

Alaposan átalakul az autóértékesítés, a disztribúciós tevékenységet kiszervezik a nagy gyártók, hogy a gyártásra koncentráljanak és ezzel párhuzamosan egyre inkább felértékelődnek az online értékesítései csatornák. Kezdjük az elsővel, mit jelent a nemzetközi autóértékesítésben egyre dominánsabb ügynöki modell?

Ez egy folyamatban lévő átalakulás, amit nem lehet egy mondatban megfogalmazni, mivel más-más megoldásokat látunk az iparágban, és még sok részlet nem egyértelmű. Az ügynöki struktúra átalakulást fog hozni a gyártó tulajdonában lévő nagykereskedő, a független importőr és a dealerek közti munkamegosztásban, melynek eredménye egy kockázat- és jutalékmegosztás-változás.

A márkakereskedőknek az eddigi leírások alapján tulajdonképpen könnyebb lesz, viszont szabott áron kell értékesíteniük, és megszabott jutalékban kell megtalálniuk a megtérülést. A nagykereskedőknek több feladata lesz, viszont az árrésük is várhatóan ehhez igazodik, azaz tömegében nőni fog. A kiskereskedőknél nem lesz érdemi készlet, nem a készletek kiárusítása lesz a fő piacelérési metódus, hanem rendelésből, illetve központi regionális készletekből, általában az importőr által tartott készletből lesz kielégítve a piac.

A legnagyobb változás, amit az ügyfelek is érzékelni fognak, az árkedvezmények eltűnése a piacról, mivel az elektronikus csatornákon transzparens, megszabott árat kell közzétenni, és az autópiac is efelé megy most, ez is a modellváltás egyik pillére.

Ebben az átalakuló értékesítési modellben hol találja meg a helyét az AutoWallis?

Azok a dealerek, akik ebben az új struktúrában megfelelő IT-val, megfelelő stratégiai pozícióval rendelkeznek, azok jól jönnek ki a modellváltozásból. Az AutoWallisnak ebben a tekintetben van egy nagy versenyelőnye: eddig is az értéklánc egészében vettünk részt, nagy- és kiskereskedők is vagyunk. Ez azt jelenti, hogy minden kompetencia és gazdasági háttér ma is megtalálható a vállalatcsoporton belül, ha ezeket át kell csoportosítani, az a mi esetünkben nem új tanulást jelent, hanem csak házon belüli átcsoportosítást.

Az iparág átalakulásának másik hangsúlyos területe az online értékesítés, itt erősített a vállalat a JóAutók.hu és Autó-Licit.hu megvásárlásával. Miben segítenek az új digitális csatornák az AutoWallisnak?

Amíg készletről ment az értékesítés, és a végfelhasználói árakban volt a verseny, addig nehéz volt sikerre vinni a digitális csatornát, ahol ez teljesen máshogy működik. Viszont az ügynöki modell egyben a digitális csatornák további erősödését fogja elhozni. Az internetes elérés már most is meghatározó az információszerzésben, az új vagy használt autó megtalálásában, illetve az ajánlatok összehasonlításában. Ezekkel a változásokkal maga az autóértékesítés, a kapcsolódó szolgáltatások becsomagolása, internetes hozzáférhetősége válik egyre inkább realitássá.

Erre a változásra mindenkinek fel kell készülnie, és a mi tudásunk, valamint a nagy- és kiskereskedelmi tevékenységünkben meglévő kompetenciáink jó alapot adnak, hogy ebbe az irányba kiegészítsük az ajánlatunkat.

Ehhez azért nekünk is kellenek IT-fejlesztések, új kompetenciák, illetve az online értékesítésben, marketingben jártas, ezekben tudást és tapasztalatot szerzett szakemberek. Ezért döntöttük a JóAutók.hu és az Autó-Licit.hu oldalak integrálásáról.

A JóAutók.hu-n főleg használtautó-hirdetéseket lehet találni, viszont a használt autó szegmens az AutoWallis értékesítésében relatíve alacsony az új autókhoz képest. Ez azt jelenti, hogy a használt autó szegmens erősítése is cél az akvizícióval?

Igen. Az új és a használtautó egyaránt hangsúlyos a stratégiánkban, de a makrogazdasági változások alapján a közeljövőben várhatóan fel fog értékelődni a használtautó kereskedelem. Az újautó-kínálati nehézségek a használtautó-piacra is kihatottak azáltal, hogy gyakorlatilag kiürítették a készleteket, és akinek nem jutott új autó, az kénytelen volt használtat vásárolni, illetve a tovább használt autók miatt korlátosan került új kínálat a használt autópiacra.

Amit fontos kiemelni, hogy a használt autó piac már most is jobban fel van készülve a digitális csatornákon való értékesítésre – lásd, JóAutók.hu –, és a fogyasztóknak már vannak online vásárlási tapasztalatai. Ha pedig a stratégiai időtávot nézzük, esetünkben 2025-ig, akkor arra számítunk, hogy a használt autó szegmensben meglévő digitális értékesítési kompetenciákat ki tudjuk terjeszteni az új autók felé. Tehát igen, a használtautó szegmens is egy fontos eleme a stratégiának.

Milyen irányba indulnak tovább az online értékesítésben?

A stratégiánk alapján elindítottunk számos olyan belső projektet, melyek révén felépülnek azok az IT-alapok és adatbázisok, amelyek szükségesek a hatékony építkezéshez akár használt, akár új autókról legyen szó. Ebben katalizátorszerepet kap a JóAutók.hu csapata, illetve az a tudás és azok a fejlesztések, amelyekkel már rendelkeznek.

Emellett viszont további hasonló tranzakciókat is vizsgálunk. Ugyan a ma meglévő tevékenységünkre építve akár házon belül a nulláról is ki lehetne fejleszteni ezt a kompetenciát, de gyorsabb és hatékonyabb, ha egy megfelelő célvállalatot megvásárolunk és integrálunk.

Az autóértékesítésben is fontos a mérethatékonyság, az AutoWallis sem csak organikusan, hanem számtalan akvizícióval nő egyre nagyobbra. A Renault Hungária felvásárlása után mi a menetrend?

Október elején válik élessé a tranzakció, onnantól 50 százalékos tulajdonunkban lesz a Renault Hungária Kft., ami változatlan jogi formában működik tovább. Nagyon örülünk, hogy egy hozzáértő, tapasztalt szakembergárdát tudunk átvenni. Nyilván vannak fejlesztési ötleteink, és ezeket a társtulajdonos Salvador Caetano Csoport tapasztalataival – nekik van már Renault-importőrségük jó pár afrikai, és dél-amerikai országban –, illetve a saját regionális tapasztalatainkkal ötvözve gyorsan fogunk tudni előre lépni.

A felvásárlással a portfólióba kerülő Renault, Dacia és Alpine márkák hogyan illeszkednek az AutoWallis stratégiájába?

Az egész tranzakció a Renault gyárral való közvetlen kapcsolatot építi fel: az érintett márkák kiskereskedelemében már eddig is jelen voltunk, de a nagykereskedelemben most először lépünk kapcsolatba, ez pedig önállóan is diverzifikációt jelent a gyári, márkacsoport kapcsolatok terén. A Renault az elektrifikáció élharcosa, több mint 5 milliárd eurót költöttek az elmúlt 5 évben az elektromos modellek fejlesztésére, és 11 modellt terveznek piacra dobni a következő két évben, melyek mindegyikének lesznek elektromos verziói.

Ami a Daciát illeti, egy egészen egyedi gyöngyszemről van szó. Az autópiac technológiai váltásának áldozatai az olcsó kisautók voltak, melyek szinte eltűntek a gyártók kínálatából Európában, pedig az ügyfelek nagyon szerették őket. A Dacia most szinte egyedüliként tölti be ezt az űrt, miután a technológiai fejlesztéseivel együtt is meg tudta őrizni a rendkívül jó ár/érték arányát, és egy nagyon tiszta, világos márkastratégiával rendelkezik. Kevesen tudják, de a Dacia a magánvásárlók piacán ma már egész Európában a 3. legnépszerűbb márka.

Az Alpine pedig egy réteg márka, egy luxus sportautó, jelenleg egyetlen modellel, ami egy nagyon érdekes, középmotoros, kétüléses sportautó. Darabszámban nyilván nem lesz jelentős, de látszik a Renault elkötelezettsége iránta, hiszen több új modellel is erősíteni kíván ebben a márkában.

A hazai bővülés mellett a nemzetközi terjeszkedés is tovább folytatódik, ráadásul egy új piacra is belép a vállalat, miután megszerezte a SsangYong importőri jogát Ausztriában is. A földrajzi diverzifikáción túl mi indokolja az osztrák piacra való belépést?

A földrajzi diverzifikáció alapvetően fontos a számunkra. Tulajdonképpen Ausztria Közép-Kelet-Európa része, így mivel a SsangYong működésében a cseh, szlovák, román, magyar piacot láttuk el eddig, ebbe logisztikailag, marketingszempontból észszerűen beilleszthető Ausztria is. Egy jól felépített háttér-infrastruktúrával tudunk belépni az osztrák piacra, ami alacsony kockázatot hordoz, ezáltal tudjuk tesztelni, hogy azok a működési előnyeink, amik ebben a régióban már egyértelműen érvényesíthetők, kiterjeszthetők-e a fejlettebb piacokra is.

Miben más az osztrák piac, mint a például a magyar?

Alapvetően más az elkölthető jövedelem, valamint a tartós fogyasztási cikkeknek jóval magasabb részük van a GDP-ben, és ennek megfelelően az autópenetráció is érdemben magasabb. Az osztrák piacon 2-2,5-szer több új autót adnak el, mint Magyarországon, pedig kisebb a lélekszám. Ez persze azt is jelenti, hogy sokkal elterjedtebb a 2., sőt 3. autó a háztartásokban.

Ami magát a SsangYongot illeti, egy különlegesen racionális ajánlatról van szó, nagyon jó ár/érték aránnyal, elsősorban az SUV szegmensben. Úgy látjuk, hogy erre a piacra van még tér belépni és azt a növekedés megismételni, amit elértünk a cseh, szlovák, magyar, román piacon, ahol gyakorlatilag évente dupláztuk az eladott darabszámot.

Pilot jellegűnek nevezték az osztrák piacra lépést. Ha sikeres lesz a kísérlet, milyen új lehetőségek nyílhatnak meg az AutoWallis számára?

A szakkönyv szerint a sikeres pilot projekt után jön a rollout. Menet közben kitaláljuk, hogy milyen következő márkákkal, tevékenységgel érdemes továbblépni. Ebben nem érdemes kapkodnunk, évekről beszélünk, amikor azt mondom, hogy megnézzük, hogy mit lehet még kiépíteni.

A Renault Hungária és az osztrák operáció számai mikor jelennek meg a cégcsoport konszolidált eredményében?

A Renault Hungária egy 50-50 százalékos joint venture-ként kerül a tulajdonunkba, a másik 50 százalék a Salvador Caetano csoportnál van, emiatt egyikünk sem konszolidálja a Renault Hungária számait, mert azt csak irányító részesedésnél lehetne.

Ennek megfelelően eredményszinten meg fog jelenni a ránk jutó nyereség, de hogy a piaci súlyunkat is tükrözni tudjuk, ezért a Renault Hungária számait be fogjuk mutatni a saját negyedéves jelentésünkben. Így követhető lesz, hogy hány darabbal, mekkora árbevétellel járult hozzá a piaci súlyunkhoz.

A SsangYong 2023 elején indul Ausztriában az AutoWallis égisze alatt, ez onnantól jelenik meg a számainkban, de ki kell emelni, hogy mindkettő stratégiai jelentősége túlmutat a számokon.

Idén várható még akvizíciós bejelentés? Folytatják a felvásárlásokat?

Mindenképpen folytatjuk, hiszen a számaink is azt bizonyítják, hogy a növekedési stratégiánk megalapozott, és érdemes folytatni. Ehhez stabil mérleg, elegendő forrás áll a rendelkezésünkre, hiszen a tavaly bevont kötvénypénz mellett a részvénykibocsátás tavaly 10 milliárd forintos sajáttőke-növekedést is hozott amellett, hogy a cash-termelésünk is egyre erősebb.

Tervezünk bejelentést hamarosan, de ezekről egyrészt idő előtt nem beszélhetek, másrészt a szelektivitás és az alaposság, valamint a részvényérték-teremtés megköveteli, hogy ne szaladjunk a dolgok elébe, ne kapkodva költsük a pénzt, hanem a legnagyobb értéket teremtve.

A befektetői napon az eredménynövekedésük eddigi terv feletti ütemére utalva nem zárta ki, hogy a tervszámaikat felemelik. A 2025-re kitűzött tervszámokat egyelőre ezek szerint nem módosítja a menedzsment, miközben a kiskereskedelmi értékesítés a tavalyi évben már nagyon közel került a 2025-ös célhoz. Mikor kerülhet sor az összesített vagy akár a kiskereskedelmi tervszámok módosítására?

Az eddigi tényszámok alátámasztják, hogy egy magasabb bázisról nyilván magasabbat lehet ugrani, nem beszélve az inflációról, hiszen forintban jelentünk. Jogosan merül tehát fel a kérdés, hogy miért nem módosítjuk felfelé a stratégiai számainkat. Nem mondom azt, hogy nem fogjuk, de megfontoltan szeretnénk ezt tenni. A globális makrogazdasági változások sajnos negatív irányúak, így az óvatosság indokolt, főleg azért, mert a bizonytalanság nagyon megnőtt. Ma nagyon nehéz előrejelzéseket készíteni, nemcsak az autóiparban, hanem mindenhol.

Ezért egyelőre megerősítettük a korábbi előrejelzésünket, de nem zárom ki, hogy a tervszámainkat a közeljövőben felemeljük.

A nagykereskedelmi értékesítésnek közel duplázódnia kellene a 2021-es számokhoz képest, hogy elérje a 2025-ös célt. Hogyan tervezik ezt megvalósítani?

Eleve a 2021-ben publikált tervünk organikus növekedéssel számolt, ehhez képest a Renault Hungária átvétele már egy nagy plusz. Hiszek abban, hogy organikusan is el tudjuk érni a kitűzött célszámokat, de a magasabb bázis miatt itt is felmerül a tervmódosítás még a makrogazdasági kockázatokat figyelembevéve is.

A következő időszakban a fókusz várhatóan a kizárólagos nagykereskedelmi jogok megszerzésén lesz. Lehet ilyen tekintetben prioritásokról beszélni volumengyártók és prémium márkák között?

Nem gondolom, a diverzifikáció azt indokolja, hogy amiben modell és működési illeszkedés tekintetében látunk szinergiát, azt érdemes megvizsgálni attól függetlenül, hogy prémium vagy tömegmárka. Mi továbbra is a diverzifikációra törekszünk, továbbra is több gyárral szeretnénk kapcsolatban lenni, minél több országban és minél több tevékenységben. Ahol csak nagykereskedelem van, ott szeretnénk kiskereskedelmet kiépíteni és fordítva, valamint mindezekre felépíteni egy egységes szolgáltatási kört.

A menedzsment várakozásai szerint idén kimagasló nyereségességet érhet el az AutoWallis, ehhez képest 2025-re az EBITDA marzs szűkülését prognosztizálják. Mi áll ennek a várakozásnak a hátterében?

Minden csak nézőpont kérdése: amikor 2021-ben publikáltuk a 2025-ös tervszámainkat, akkor onnan nézve az EBITDA marzsunk is növekedést mutatott. 2021-hez képest 2022 a rendkívüli piaci körülmények miatt várhatóan kimagasló eredményességű lesz éves szinten is. A kereslet-kínálati viszonyok rendeződését követően 2025-re az EBITDA marzs normalizációja várható.

Az eredeti tervezéshez visszatérve, akkor az EBITDA tervszámnak az volt az oka, hogy a belső üzletági struktúra nagyker-túlsúlyossá vált, aminek az összetételhatása miatt a relatív volatilis és épp ezért konzervatívan alacsonyra tervezett nagykereskedelmi marzsunk került túlsúlyba. Ha most a tervszámaink felülvizsgálatánál a tényeket és a jóval magasabb elért marzsokat vesszük alapul, feltételezzük a piac normalizálódását, és a 2025-2026-ra vonatkozó üzletági összetételt – főleg, hogy a szolgáltatások lényegesen magasabb EBITDA- és profitmarzzsal dolgoznak –, akkor ezeknek a hatásoknak – még a makrogazdasági kockázatok ellenére is – az együtteseként az EBITDA marzs legalább szinten maradása prognosztizálható.

A menedzsment korábban hangsúlyozta, hogy az AutoWallis az elért nyereséget a növekedés finanszírozására fordítja. Mikor jöhet el az a pont, amikor az osztalékpolitikában változás történhet?

Logikusan akkor, amikor már nem látunk annyi projektet magunk előtt, ami hozzátehetne az értéknövekedéshez. A korábban megjelölt 16-38 milliárd forintos pipeline-ból közül egyet-kettőt már sikerül behúzni, illetve dolgozunk néhány, már akkor is ismert elemen, ráadásul a tranzakciós piac nem szűkül, további lehetőségek is megnyíltak. Olyan lehetőségeket keresünk, amelyek a már meglévő portfólió hatékonyságán is javítanak, nem beszélve arról, hogy diverzifikálni tudunk akár földrajzi, akár üzletági, akár márka tekintetében.

Ezek egyelőre bőven kitöltik a rendelkezésre álló pénzt, és ha így haladunk tovább, lehet, hogy akár már egy év múlva is friss forrásokat kell bevonni.

Bár az AutoWallis részvénye a midcapek között a magasabb forgalmúak közé tartozik, a kereskedési volumen ingadozó, egyes napokon csak néhány millió forintot ér el. Mennyire elégedettek a részvények likviditásával?

Minden olyan tényező javítja a likviditást, ami a súlyunkat növeli a BUX-indexben, illetve maga az árfolyam emelkedése is egy öngerjesztő folyamatot tud elindítani. Emellett az MRP programot támogató esetleges részvény-visszavásárlási program elindítása, a sajátrészvény-vásárlás is segíthet, valamint a részvételünk a tőzsde elemzés-árjegyzés programjában. A menedzsment alapvető feladata azonban a fundamentumok javítása, az idei első félévben az egy részvényre jutó 9,14 forint eredményünk már meghaladta a tavalyi egész éveset (8,95 forint). Ezt az idei árfolyammozgások egyáltalán nem tükrözik eddig.

Mindezt természetesen a magyar piacon kell értelmezni, a BÉT kevésbé likvid a nagyobb tőzsdékhez képest. Bízom benne, ha az orosz-ukrán háború óta érezhető eladási hullám véget ér a magyar piacon, akkor egy új időszak indulhat az AutoWallis tényleges fundamentális értékei mentén.

2021 január óta az AutoWallis számos akvizíciót és fejlesztést hajtott végre, azonban a részvényárfolyam nagyjából ott áll, mint a nagy bejelentések előtt. Ön szerint mit áraznak a befektetők? Mi lenne a reális célár?

A több mint 4000 részvényesünk többsége továbbra is kitart, de vannak olyan, gyaníthatóan pénzügyi intézményi alapok, akiknek át kellett rendezniük a portfóliójukat az elmúlt egy év történései alapján, és ennek minden magyar részvény az elszenvedője volt. Én, mint menedzsment tag csak a fundamentumokról tudok beszélni. Az eredménytermelő képesség, vagy akár IFRS alapú auditált saját tőke alapján is meghaladjuk a részvényárból következő értékelést.

A cég működése, fundamentumai, eredmény- és cash-termelő képessége, a mérleg stabilitása mind azt indokolná, hogy a részvényár lényegesen magasabb legyen

Minden független elemző legalább kétszeres árazást lát a célárakon keresztül az AutoWallis részvény mögé.

Akkor célárat nem határoz meg?

Azt már meghatározták a független elemzők.

