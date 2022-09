Egy találkozáson múlik a gyors európai energiaátmenet

Portfolio 2022. szeptember 30. 07:30

A The Business Booster konferencia második napján is folytatódtak az előadások, illetve a fenntarthatósághoz, az új technológiához, a digitalizációhoz kapcsolódó kerekasztal-beszélgetések és a startuppok bemutatkozói. Ezeken túl az Európai Bizottság fókuszpontjait is megismerhették a résztvevők. Az biztos, hogy a zöldenergia-piac keresleti és kínálati oldalának összeegyeztetésén most sok múlik, de az akkumulátorgyártó kapacitások növelése és a zöld innovációk is hozzátesznek az energiaátmenet gyorsításához. Az EIT InnoEnergy által szervezett kétnapos találkozó legfontosabb momentumairól a Portfolio Lisszabonból, a helyszínről készít összefoglalót.