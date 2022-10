Itt a lista: ezeket a postákat zárják be az energiaválság miatt egy hét múlva

Egy olvasónk elküldte nekünk azoknak a postáknak a listáját, amelyeket a Magyar Posta bezárásra ítélt Budapesten.

A Magyar Posta pénteken megjelent közleménye szerint energiatakarékossági okokból 35 darab alacsony forgalmú, budapesti posta bezárásáról döntött a cég. Az ügyfelek tájékoztatása folyamatos, a bezárandó posták utolsó nyitvatartási napja 2022. október 7., péntek. Hangsúlyozták, hogy

a jogszabályi kötelezettség alapján előírt 66 posta helyett a bezárást követően is 112 posta áll az ügyfelek rendelkezésére Budapesten.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 09. 30. Bezárnak 35 budapesti postát az energiaválságra hivatkozva

Egy olvasónktól megkaptuk a bezáró posták listáját is, amelyről egyébként pénteken este az Index is beszámolt. Az alábbi táblázatban szereplő posták zárnak be október 8-ával: