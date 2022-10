Nagyon csúnya, amit a magyar tőzsdével és a forinttal csináltak

Portfolio 2022. október 01. 15:00

Go short, or go home - nagyjából ez írja le a tőzsdék idei évét. Kilenc hónap után masszív esésen vannak túl a részvénypiacok, miután az évtizedes rekordszintekre ugró infláció, a jegybanki szigorítás, a háború, és az egyre erősödő recessziós félelmek szétzúzták a befektetői hangulatot. Ezek a magyar piacon különösen erősen érződnek, hiszen a hazai BUX index az egyik legrosszabb teljesítményt nyújtotta idén a világ részvényindexei közül, és affelé halad, hogy a pénzügyi válság óta a leggyengébb évét zárja. Eközben a forintpiacon is jelentős turbulenciák alakultak ki, és a hazai fizetőeszköz már több mint 30 százalékot gyengült a dollárhoz képest - ezzel az egyik legrosszabbul teljesítő deviza idén a dollárral szemben. Persze nem minden eszközosztály esett idén, a nyersanyagpiacon több olyan termék van - főleg energiahordozók -, amelyek árfolyama továbbra is jóval feljebb van év elejéhez képest.