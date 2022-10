Hibázott a Tesla, büntetik a részvényt

A harmadik negyedév során mintegy 343 830 autót értékesített a Tesla, ez közel 15 000 darabbal kevesebb, mint az elemzők előzetes 358 000 járműről szóló várakozása. Mindazonáltal a vállalat így is 42,4 százalékkal több autót adott el, mint a tavalyi év azonos időszakában.

Az értékesítési volumenünk az autók regionális sorozatgyártása miatt minden negyedév vége felé tolódott el - áll a Tesla közleményében. A vállalat szerint a folyamatosan növekvő eladási volumen mellett egyre nagyobb kihívást jelent a járművek transzportkapacitásának biztosítása megfelelő ár mellett ezekben a csúcsforgalmú időszakokban.

Elon Musk vezérigazgató a Twitteren közölte, hogy a negyedévek között egyenletesebb szállításokra törekszik, hozzátéve, hogy a vásárlói élmény is csorbul a negyedév végi rohanástól.

Smoothing out crazy end of quarter delivery wave to reduce expedite costs & relieve stress on Tesla team. Aiming for steadier deliveries intra-quarter. {:url}