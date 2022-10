Itt van, mibe fektet éppen Warren Buffett utódja

A befektető, aki a Berkshire Hathaway következő vezérigazgatója lehet, a múlt hónap végén mintegy 68 millió dollár értékben vásárolt részvényeket, ezzel hűtve az aggodalmakat, miszerint - a céget jelenleg vezető Buffettel ellentétben - eddig nem volt jelentős tulajdonos a befektetési vállalatban.

Márciusban Abel még mindössze 5 A osztályú részvényt és több mint 2000 B osztályú részvényt birtokolt, az év elején közzétett meghatalmazotti bejelentés szerint.

Abel, aki korábban a vállalat kiterjedt energiabirodalmát vezette, jelentős összeghez jutott nyáron, amikor az energetikai üzletág 870 millió dollárért visszavásárolta tulajdonrészét. Ez a lépés felerősítette a találgatásokat, hogy a befektető esetleg megpróbálja átcsoportosítani a pénzeszközök egy részét a vállalatba, ami most be is igazolódott.

Abel a Berkshire legjobban fizetett vezetői közé tartozik, 2021-ben több mint 19 millió dollárt keresett.

A Berkshire Hathaway részvényei idén 8,4 százalékos mínuszban vannak.

Címlapkép: Daniel Acker/Bloomberg via Getty Images