Kilőttek a Mol részvényei, valósággal száguld az árfolyam

Az utóbbi időben sok más magyar részvényhez hasonlóan a Mol papírjai is igencsak nagy nyomás alatt voltak, a kedvezőtlen nemzetközi hangulat mellett a gyenge forint is csökkentette a hazai eszközökbe vetett bizalmat. A mostani emelkedéshez éppen ezért egyaránt hozzájárult a nemzetközi hangulat javulása, a túladott technikai szintekből való felpattanás, az erősödő forint, valamint az emelkedő olajár és az orosz gázmegállapodás is, melyek következtében jelentősen javult a hazai eszközök megítélése is.