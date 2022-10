Kisütött a nap a tőzsdéken - Most érdemes beszállni?

Nyár eleje-közepe óta nem látott emelkedés zajlik az amerikai és az európai tőzsdéken, de az ázsiai részvénypiacokon is javult a hangulat, első ránézésre a semmiből jött ez a (szerintünk átmeneti) fordulat a tőzsdéken, azonban okokat bőven tudunk mögé tenni. Adódik a kérdés, hogy érdemes-e már beszállni? Az elmúlt napokban kialakult túladottságból rövid távon jöhet nagyobb felpattanás, bátrabbak mehetnek ezzel, egyelőre viszont nagyobb esélyt adunk annak, hogy csak egy újabb medve piaci ralit látunk, nagyobb téteket csak akkor tennénk, ha megtörne az év eleje óta tartó csökkenő trend.

Június-július óta nem látott mértékű emelkedés volt hétfőn az amerikai részvénypiacokon, ami persze a világ más tőzsdéin is hatott, Ázsiában és Európában is 1-3 százalékkal emelkedtek a vezető részvényindexek. Nehéz lenne egy hírre visszavezetni a fordulatot, inkább több tényezővel magyarázható a felpattanás.

Elsősorban technikai okai vannak:

Több fontos instrumentumban túladottság (S&P 500, Nasdaq, DAX, Hang Seng, Shanghai Composite stb.) vagy túlvettség (dollár index) alakult ki, napi és heti grafikonon is 30 alatti (vagy a dollár indexnél 70 feletti) RSI-értékeket láthattunk, amiből jött a korrekció.

Több eszközben (S&P 500, Nasdaq, DAX stb.) fontos szint, például a június-júliusi lokális mélypont által kijelölt zóna esett el, történelmi analógiák alapján hasonló helyzetekben (rövid távon) gyakran fordul a piac, fals letörés alakul ki, ami után felbátorodnak a longosok.

De az is igaz, hogy a gyakorlatilag év eleje óta tartó tőzsdei lejtmenetben nagyobb shortállományok épültek ki, amik gyors zárásával rövid időn belül nagy emelkedés alakul ki a tőzsdéken.

Az egyik legfontosabb részvényindexnél, az S&P 500-nál a sokak által figyelt 200 hetes mozgóátlagról pattant az árfolyam, ez szintén meghozta a vevőket.

De fundamentális és hangulati indokok is állnak a felpattanás mögött:

Fordul a dollár: ha csak rövid távon is, de a szakadatlan dollárerősödés a múlt hét közepén megtorpant, azóta pedig gyengül az amerikai fizetőeszköz, ez pedig több csatornán keresztül hat pozitívan feltörekvő országokra, nyersanyagárakra, devizaárfolyamokra stb.

Régen és ritkán látott a pesszimizmus a kisbefektetők körében, az AAII felmérésében a pesszimisták aránya közel 61 százalék, ennél magasabb értékre a mérések kezdete óta csak két alkalommal volt példa, 1990 októberében és a 2008-as válságot követően 2009 márciusban. A magas pesszimizmus kontraindikátorként működik, vagyis amikor magas a bearek aránya, jellemzően emelkedés jön a tőzsdéken.

Forrás: AAII

Több statisztika alapján az intézményi befektetők alulpozícionáltak a részvénypiacokon, akár csak az ígérete egy tőzsdei ralinak meghozza a piacra a profi befektetőket is.

A piacokat a sok tényező közül többek között az európai energiaválság is nyomás alatt tartja, itt pedig vannak pozitív fejlemények: 1. az unió elkötelezett a gáz- és áramárak szabályozásában/letörésében, ezzel kapcsolatos lépésekről folyamatosak az egyeztetések, 2. folyamatos az európai gázbeszerzés, egyre inkább az a helyzet, hogy az idei tél nagy részének várható fogyasztása különböző forrásokból fedezve lesz, 3. és az is igaz, hogy az európai gázár jelentősen csökkent az elmúlt hetekben, az augusztusi csúcs óta lefeleződött a gázár.

Hogy pontosan mi történik a vezető részvényindexeknél, jól leolvasható az S&P 500 vagy a DAX grafikonján.

Az S&P 500 egyre alacsonyabb mélypontokat ütött idén, a múlt héten a június közepi mélypont által kijelölt szint is elesett, akkorra viszont a napi grafikonon túladottság alakult ki, abból jött most a felpattanás, fals letörés réme űzi most el a shortosokat, emiatt is heves az emelkedés. Igazán jól akkor nézne ki felfelé az index, ha sikerülne áttörni a csökkenő trendvonalat, ahhoz viszont újra bőven 4000 pont fölé kellene emelkednie az indexnek, egészen addig viszont short irányba érdemes gondolkodni.

A DAX-nál nagyon hasonló a helyzet, év eleje óta esik, közben kirajzolódott egy markáns szint 12 500 pont körül, amiből szeptember végén jött egy közel 500 pontos letörés, majd a túladottságból (napi és heti grafikonon is) egy heves felpattanás, ami most menekülésre kényszeríti a shortosokat és meghozza a longosok étvágyát. Nagyon távolról nézve egyelőre csak egy újabb bear market raliról beszélhetünk, még akkor sem törne meg az év eleje óta tartó csökkenő trend, ha 13 000 pont közelébe visszaemelkedne az index. Nagy téteket akkor tennénk long irányba, ha a csökkenő trendvonalat áttörné felfelé a DAX, amíg ez nem történik meg, addig érdemes inkább short irányba keresni a beszállási lehetőséget.

