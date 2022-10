A karbonlábnyom mérése egyre inkább kötelező a cégeknek

Nem kétséges többé, a klímaváltozás elleni harcban eljött a cselekvés ideje, ami a vállalatok számára is azt jelenti, hogy növelniük kell fenntarthatóságukat, ez ugyanakkor üzleti lehetőségeket is rejt magában - mondta el Alexandra Petrujinschi, a Strive Carbon & EAC Tradere a Portfolio Energy Investment Forumon tartott előadásában.

A klímacselekvés aktualitását Alexandra Petrujinschi adatokkal támasztotta alá:

egy tanulmány szerint a globális gazdaság 65%-a már elkötelezte magát a 2050-es zéró karbon cél mellett;

170 ország hozott törvényeket a műanyagok visszaszorítására;

nemzetközi felmérés szerint 4-ből 1 fogyasztó nagyobb figyelmet fordít vásárlási szokásai társadalmi aspektusaira;

a fogyasztók 72 százaléka számára a covid után fontosabb szempont lett, hogy egy vállalat mennyire működik fenntarthatóan;

a fogyasztók 46 százalékának válaszai szerint a következőkben fenntarthatóbb termékeket fog vásárolni.

A vállalatok számára a klímacselekvés 4 fő pillérre támaszkodik, az ezzel kapcsolatos teendők 4 fő lépésben foglalhatók össze Alexandra Petrujinschi szerint.

mérés, számítások elvégzése és ajánlások megtétele kibocsátáscsökkentés ellentételezés kommunikálás, az eredmények nyilvánosságra hozatala

Amikor ebben az esetben mérésről beszélünk, akkor a karbonlábnyom, vagyis a szervezet üvegházhatású gáz (ÜHG) kibocsátásának kiszámolását értjük alatta. Ezt az emissziót három fő területre lehet osztani: I) a társaság kontrollja alatt lévő, "saját" kibocsátás; II) a beszerzett és elfogyasztott energiához kapcsolódó kibocsátás; valamint III) a vállalat tevékenységével összefüggő, de a kontrollja alá nem tartozó ÜHG-emisszió.

Amennyiben egy vállalat úgy határoz, hogy beméreti karbonlábnyomát, akkor először is el kell döntenie, hogy mely területeket kívánja megmérni. Elmondása során a legtöbb vállalat az I. és II. területet méreti, mert a III. nagyon komplex, és az ehhez szükséges adatok jelentős része többnyire nem is áll rendelkezésre, de általánosságban is igaz, hogy a legtöbb vállalatnak már a szükséges adatok gyűjtéséhez is segítségre van szüksége. Amennyiben a mérést e területre kiterjedően is el kívánja végeztetni egy vállalat, úgy szorosan együtt kell működnie a beszállítókkal, disztribútorokkal és fogyasztókkal is, hogy a társaság tevékenységéhez kapcsolódó, de az ügyfelek aktivitásából eredő emissziót is meg lehessen határozni.

A kibocsátás csökkentésének konrét lépéseit ismertetve elmondta, ehhez először ki kell választani egy olyan évet, amikor a legfontosabb adatok már rendelkeztésre állnak. Ezt követően meg kell határozni a kibocsátáscsökkentési lehetőségeket, majd ki kell jelölni a konkrét kibocsátáscsökkentési célt. Ezt követően lehet megvalósítani a vállalat iparágának, profiljának megfelelő többféle módon megvalósítani az emisszió visszafogását, majd elszámolni a csökkentést. A kibocsátásnak van egy különféle okokból kifolyólag nem csökkenthető része, erre vonatkozóan különféle ellensúlyozási módszerek érhetőek el, például a zöldáram-certifikátok beszerzése. Az elért eredmény ellenőrzése és konkretizálása érdekében ezután újra kell számolni az értékeket, majd befejezésül leltárt, illetve jelentést kell készíteni a folyamatról.

Mindezt követően rendkívül lényeges az eredmények kommunikálása is: az ezzel kapcsolatos megnyilatkozásoknak valósnak, pontosnak, egyértelműnek és relevánsnak kell lennie. Ennek érdekében, illetve a greenwashing gyanújának elkerülése érdekében a kommunikációnak adatokat, illetve az alkalmazott módszerek részleteit is tartalmaznia kell. A kibocsátáscsökkentés vállalatok számára elérhető haszna túlmutat a hatályos, kötelező hivatalos követelményeknek való megfelelésen - húzta alá Alexandra Petrujinschi.

A Strive-ot a Vertis, Európa vezető kibocsátáskereskedelmi cége alapította, amely több mint 20 éve foglalkozik szén-dioxid-kibocsátás-csökkentési projektekkel. A Strive egyebek mellett a karbonlábnyom méréséhez; a termékek és szolgáltatások teljes életciklusának emissziós értékeléséhez; a lokális hatások, illetve egyéb, például plasztiklábnyom kiszámolásához is szakmai támogatást tud szolgáltatni a vállalatoknak - mondta, hangsúlyozva, hogy a karbonlábnyom mérése minden vállalat számára egyre inkább kötelező teendő. Ezen túl a társaság szolgáltatásaival egyebek mellett a fenntarthatósági, illetve alacsonykarbon- és nettó nulla stratégia elkészítésében, valamint a beszállítókkal és egyéb partnerekkel közös vonatkozó programok, továbbá a nem megszüntethető kibocsátás ellensúlyozását célzó lépések megtervezéséhez is segítséget nyújt.

Címlapkép: Portfolio