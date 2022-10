A nap eleji ijedség után fordultak az amerikai tőzsdék

Jelentősen átalakultak a befektetési portfóliók azzal, hogy év eleje óta minden eszközosztály jelentős esést produkált. Most a kezelt vagyon nagy részét alacsony kockázatú, készpénz-közeli eszközökben tartjuk, míg a kisebb része kifejezetten nagy árfolyamváltozásra képes instrumentumokból áll – mondta el a Portfolio-nak adott interjúban Zakár Tivadar, az SPB Befektetési Zrt. portfóliómenedzsere. A szakember szerint a mostani energiaválságban jól teljesíthetnek az olajvállalatok, az osztalékfizető papírok, sőt, még a magyar tőzsdén is érdemes körülnézni. Azoknak pedig, akik az államkötvények komfortzónájában maradnának, vannak olyan lehetőségek, amelyekkel a magyar inflációt meghaladó hozamokat is zsebre tehetnek.