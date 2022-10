Kitarthat a tegnapi rali a tőzsdéken?

Portfolio 2022. október 05. 07:57

A hétfői tengerentúli tőzsdei ralit követően kifejezetten jól teljesítettek tegnap a kontinens börzéi is, ez alól a magyar tőzsde sem volt kivétel, az emelkedést itthon a Mol részvénye vezette. Gazdasági adatok tekintetében ma több fontos esemény is fog történni külföldön melyekere figyelhetnek a befektetők, az USA-ban a versenyszférában foglalkoztatottak létszámának változását közlik, ami egy fontos előzetes indikátora lesz a pénteki munkaerőpiaci főmutatónak. Emellett európai és amerikai BMI és a német külkereskedelem is érdemel egy említést, a hagyományosan nettó exportőr Németország ugyanis az energiaszámla miatt immár nettó importőrré vált. Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszott, Európában azonban kisebb mínusszal indulhat a nap a határidős adatok alapján.