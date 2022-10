Összeülnek ma az olajhatalmak, feszülten figyelnek a befektetők

Portfolio 2022. október 05. 09:22

Ma több fontos esemény is fog történni külföldön amikre figyelhetnek a befektetők, az USA-ban a versenyszférában foglalkoztatottak létszámának változását közlik, ami egy fontos előzetes indikátora lesz a pénteki munkaerőpiaci főmutatónak. Emellett európai és amerikai BMI és a német külkereskedelem is érdemel egy említést, a hagyományosan nettó exportőr Németország ugyanis az energiaszámla miatt immár nettó importőrré vált. Talán a legfontosabb piacbefolyásoló esemény az OPEC-ülés lesz ma, a tagországok képviselői 2020 márciusa óta most szerdán fognak először találkozni személyesen - előzetes értesülések szerint nagy mértékben visszavághatják a kitermelést az olajhatalmak. Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszott, Európában kisebb mínusszal indul a nap.