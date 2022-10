A Netflixnek vége, a trónfosztás már csak idő kérdése?

Az elmúlt években kialakult egy hármasfogat a legnagyobb streaming szolgáltató közül: a Disney, HBO és Netflix hármasa. Kívülről mindhárom cég nagyon hasonlónak tűnhet, és a befektetők, akik a streaming szolgáltatások térnyeréséből szeretnének részesedni, akár mindhárom cég részvényét közvetlenül megvásárolhatják. Mégis a három cég között óriási különbségek vannak és minden jel arra mutat, hogy a több, mint egy évtizede tartó Netflix hegemóniának lassan vége szakad és új streaming királyt kell avatni.

HBO, a próbálkozó

2022. áprilisában az AT&T eladta a streaming és tv-s érdekeltségeit és létrejött a Warner Bros. Discovery, mely az HBO streaming platformnak is a tulajdonosa. Jelenleg 92 millió előfizetővel rendelkeznek, a terv, hogy 2025-re átlépjék a 130 milliós felhasználóbázist. A streaming részlegük egyelőre masszívan veszteséges és csak 2024/25-re fogják elérni azt, hogy a bevételek fedezzék a kiadásokat. Ezenfelül elképesztő adósságot vettek át az AT&T-től, amikor megalakult az új cég (55 milliárd dollár), melyet a menedzsment minden elérhető módon próbál lefaragni. Ez az emelkedő kamatkörnyezetben egy óriási kihívás, hiszen a meglévő hiteleiket nem tudják refinanszírozni. Ezer és egy helyen csökkentettek költséget az elmúlt időszakban, áldozatul estek új filmek, már elkészült sorozatok kerültek le a platformból, mint az itthon méltán népszerű Besúgó, megszüntették a CNN+ részlegüket és nagyon sok sorozat forgatását félbehagyták és inkább leírják veszteségként. Bár a Trónok harca: Sárkányok háza jól debütált, egy sorozat önmagában nem képes több millió új felhasználót hozni, miközben csökkenti a költségeket. Így tehát az HBO Max - Discovery+ nem pályázhat a vezető streaming platform szerepére az elkövetkező időszakban, hiszen egyszerre kell a menedzsmentnek egy racionális pénzügyi helyzetet teremteni, drasztikusan adósságot csökkenteni, miközben a streaming platformba önteni a pénzt, hogy elérjék a kitűzött előfizetői számokat.

Netflix, a leendő trónfosztott

A Netflix volt az előző évtized streaming királya, a különböző nyelvekben sem a streaming szó terjedt el, hanem a “Netflixezés”. Ez mára erősen elkezdett megváltozni, és a trónfosztás már csak idő kérdése. Véleményem szerint ez 2023-ban meg is fog történni, ugyanis a Netflix több ponton is komoly lemaradásban van a legnagyobb versenytársától, a Disneytől. Eddig folyamatos előfizetői bázis növekedést láttak a befektetők és 2022 első negyedévében jött az első kijózanodás: A platform 200 000 felhasználót veszített az év első három hónapjában. Ezt követte a második negyedévben 1 millió előfizető, így 2022-ben összesen 1,2 millió felhasználóval kevesebbel rendelkezik a platform. Bár a harmadik és negyedik negyedévben már felhasználószám bővülést prognosztizál a menedzsment, a 2022-es év lesz a Netflix “elvesztegetett éve”. A legújabb trendekben is komoly elmaradások vannak, a platformon megjelenített hirdetéseket csak 2023 első felében fogják tudni bevezetni, míg a Disney+on már december 6-ától elérhető lesz az alacsonyabb előfizetői díjért reklámokkal tarkított streaming szolgáltatás. Ettől függetlenül a cég nyereséges (amely egyelőre rendkívül ritka a streaming szegmensben), relatív jó értékeltséggel rendelkezik az elmúlt évekhez képest, mégis én úgy gondolom, hogy hosszú távon a streaming versenyben le fogja taszítani a Disney+ a trónról és ez már csak idő kérdése.

Disney, az új király

A Disney 2019 augusztusában jelentette be, hogy elindítanak egy streaming platformot Disney+ néven, majd az év novemberében el is startolt a platform. Fél év alatt több, mint 50 millió új előfizetővel bővültek és két évvel a platform indulása után már átlépték a 150 milliót. Ehhez jönnek a Disney+hoz kapcsolódó egyéb streaming platformok, mint a Hulu, ESPN+ (sportközvetítések) vagy Hotstar. Összesen a Disney által működtetett platformok 221,1 millió előfizetővel rendelkeznek, így hivatalosan már megelőzték a Netflix 220,7 millió előfizetőjét. Emellett a Disney+ 2023 második felére már nagy valószínűséggel nyereséget fog realizálni, így kikerül azon streaming platformok közül, melyek veszteséget termelnek a részvényeseiknek. A Disney lesz az első a streaming platformok közül, mely lehetővé teszi a felhasználóinak, hogy egy olcsóbb, de hirdetéseket megjelenítő csomagra váltsanak.

A Netflix és a Disney tartalomgyártási és tartalom disztribútori szempontból sem egy liga, ugyanis míg a Netflixnek egy csatornája van eljuttatnia a nézőihez a tartalmakat, a Disney esetén ez egy sokkal komplexebb ökoszisztéma része. A Netflix egyetlen bevételi forrása a streaming platform előfizetői, míg a Disney esetén a mozibevételek, TV hirdetési bevételek, a merchandise jogok, Disney Parkok bevételét egészíti ki a streaming bevétel 2023-ban. Tartalomgyártásra fordítható forrásokban is jelentős különbségek vannak a két cég között, ugyanis az előző negyedévben a Disney 4-4,5 milliárd dollárt költött tartalomgyártásra, míg a Netflix teljes bevétele volt mindösszesen közel 8 milliárd dollár, melyből nagyságrendileg 700 milliót költött tartalomgyártásra. Az már 2021-ben látható volt, hogy a pandémia a Disney részvény értékeltségét jelentősen csökkentette és ezt a 2022-es medve piac csak még vonzóbbá tette.

Mi várható a jövőben?

Azt már szinte tényként kezeli a piac és az elemzők, hogy a következő év csatája a hirdetési bevételekről fog szólni. Melyik platform hogyan fogja strukturálni a hirdetéseket a nézőinek, mekkora bevételt tud ebből realizálni és mekkora plusz előfizetői bázisra tud szert tenni. Mindkét menedzsment nagyon pozitívan nyilatkozik a jövőbeli bevételekről köszönhetően az új streaming formátumnak, a Disney legutóbbi nyilatkozata szerint leginkább új előfizetőket fognak tudni bevonzani, mert a már meglévő előfizetői bázis nem akar hirdetéseket 3 dollárral olcsóbb havi díjért cserébe. A Netflix is hasonló előrejelzésekkel számol, bár hirdetési bevételek szempontjából nehezen hihető, hogy a Netflix meg tudná előzni a Disneyt a jövőben. Az előrejelzések alapján 2025-ig esélye sincs a Netflixnek hirdetési bevétel szempontjából megelőznie a Disney+t, melynek a fő oka, hogy a Disney már rendelkezik azzal a tudással, hogy az előfizetői rendszereket hogyan tudja hatékonyan beépíteni a hirdetéseket, hiszen a Hulu platformnál ezt a modellt már évek óta sikeresen működtetik.

A Netflixet sem érdemes teljes mértékben temetni, mert a harmadik negyedévben 1,8 milliós felhasználószám bővülést vár a menedzsment. A hirdetéses előfizetői módozattal pedig ismét plusz bevételeket tudnak behozni a 2023-as évben. Ez valószínűleg a részvény árfolyamára is pozitív hatással lesz, de az egy évvel ezelőtti 700 dolláros csúcsot ismét elérni szinte lehetetlen kihívás lesz a következő egy-másfél évben véleményem szerint.

Ezzel szemben a Disney+ 2024-re 215 milliós előfizetői bázist prognosztizál, ehhez csatlakoznak még a Disney egyéb streaming platformjai egy kb. 90 milliós előfizetői bázissal. A cég rekord bevételeket ér el a Disney Parkokban, a streaming előfizetői díjakat decembertől 38%-kal emelik, és a véleményem szerint alulértékelt Disney részvényre jó hatással lesznek a folyamatosan és erősen emelkedő bevételek. 1-2 éves távlatban én nem látok olyan külső vagy belső hatást, amely ne azt vetítené előre, hogy a streaming szektorban a Netflixet a Disney+ letaszítja a trónról és átveszi a világban a vezető streaming platform címet.

