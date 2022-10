Továbbra is rekordszinten a Gloster rendelésállománya

Az elkerülhetetlennek látszó világgazdasági lassulás ellenére 1,3 milliárd forintos szinten zárt a Gloster nyitott rendelésállománya a negyedév végén, ami harmadik egymást követő negyedévben jelent új rekordot a társaság történetében. A növekedés mértéke is meggyőző, a rendelésállomány 84 százalékkal magasabb a tavalyi év hasonló időszakához képest. A nyitott rendelések döntő része szolgáltatás, melyeket a társaság biztosan teljesít az év végéig.

A közlemény szerint a cégcsoport pénzügyi helyzete továbbra is stabil, a menedzsment pedig változatlanul halad előre a 2025-ös stratégia megvalósításában. Az informatikai szolgáltatások iránti igény belföldön és külföldön továbbra is töretlen, amely jó alapokat nyújt a társaságnak a további növekedéshez.

A Gloster nyitott rendelésállománya 184 százalékkal, a 2021-es harmadik negyedévi 710 millió forinthoz képest 2022 harmadik negyedévében 1,3 milliárd forintra nőtt. A növekedés már az előző negyedévben is jelentős volt: akkor a nyitott rendelésállománya 546 százalékkal, 130 millió forintról 710 millió forintra nőtt 2021 év azonos időszakához képest.

Forrás: Gloster Pénzügyi Osztály

Jelen riportban a nyitott rendelések negyedéves állománya a már csoport szinten leszerződött, még nem teljesített, de 2022-ben biztosan teljesülő megrendelések 2022.09.30. napján nyilvántartott összegét mutatja. A riportban szereplő negyedévek alatt a naptári negyedévek értendők. Jelen kimutatás előzetes, nem auditált, nem konszolidált adatokat tartalmaz. Ezen riport már tartalmazza a 2022.október 19-én vásárolt Minero IT Hungary, és a 2022. május 16-án vásárolt FF Next Technologies nyitott rendelésállományát is.

Forrás: Gloster Pénzügyi Osztály

A Glostert az Xtend piacon két független befektetési szolgáltató is követi:

Az Erste 1223 forintos célár mellett felhalmozásra ajánlja a vállalat részvényeit,

Az Equilor pedig 1396 forintos célár mellett tartásra ajánlja a Gloster papírjait.

A Gloster részvényei idén elmozdulás nélkül állnak, azonban ennek ellenére is felülteljesítőek a hazai átlaghoz képest, a magyar tőzsde idén már 23 százalékos mínuszban van.

