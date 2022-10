Soha nem látott bővülés: elárasztják a zöld rendszámos autók a magyar utakat

A friss beszámolóból kiderült, hogy a környezetkímélő hajtásra utaló hatósági jelzéssel már közel 58500 jármű közlekedik hazánkban, több mint felük tisztán elektromos meghajtású.

2020 elejéhez képest a teljes zöld rendszámos állomány háromszorosára gyarapodott.

A leginkább klímabarát, tisztán elektromos járművekből pedig négyszer több van, mint a vírusválság előtt. A vidéken zöld rendszámmal forgalomba helyezett járművek száma szeptemberben múlta felül először több mint tízezerrel a budapestiekét.

A Belügyminisztérium rendszeres adatközlését legújabban járműkategória szerinti bontással egészítették ki. Ebből kiderül, hogy a környezetkímélő járművek túlnyomó többsége személyautó, de közel 1800 tehergépkocsi is gazdagítja a magyar tiszta flottát.

Főként az elektromos közösségi közlekedési eszközök városi használatát ösztönző Zöld Busz Programnak köszönhetően 143 autóbusz visel zöld rendszámot. A tisztán elektromos motorok tavaly augusztus óta szerelhetők fel világoszöld alapszínű hatósági jelzéssel, mostanra 237 darab dübörög így a hazai utakon.

A TIM kiemelte, hogy a kormány a Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv több intézkedésével ösztönzi a károsanyag-kibocsátás ötödéért felelős közlekedés zöldítését. A Zöld Busz Program mellett több pályázattal támogatta a tiszta és csendes autók, robogók, elektromos rásegítésű kerékpárok megvásárlását.

Magyarország az iparfejlesztésben is előmozdítja az alternatív hajtások terjedését. A Technológiai és Ipari Minisztérium járműipari jövőképe szerint hazánk Németország mellett európai akkumulátorgyártási központtá válik. Zöld úton járunk a hidrogéngazdaság kiépítésében is. Az iparági stratégia elsőként a nehézgépjármű-forgalomban számít a technológia gyors térnyerésére, de a hidrogén-üzemanyagcellás motorvonat beszerzésének lehetőségét piackutatással vizsgálja már a MÁV is.

Címlapkép forrása: MTI/Vajda János