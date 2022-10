Több mint 25 éves csúcson a magyar infláció, mutatjuk a tőzsdei reakciókat

Portfolio 2022. október 11. 09:28

Ma reggel publikálta a KSH a szeptemberi inflációs adatokat, amelyek 20,1 százalékos emelkedésről számoltak be, erre 1996 óta nem volt példa Magyarországon, makro fronton emellett délután az IMF friss globális gazdasági előrejelzése lesz a fókuszban, melyben Magyarországra vonatkozóan is frissülnek a prognózisok. Az adatok publikálását követően gyengül a forint és a BUX is mínuszban nyitott.