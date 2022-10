Bacsa György lett a Mol Magyarország új ügyvezető igazgatója

Dr. Bacsa Györgyöt, a Mol-csoport stratégiai ügyvezető igazgatóját nevezték ki a Mol Magyarország ügyvezető igazgatójának. A szakember Ratatics Pétert váltja a pozícióban, aki az elkövetkező kilenc hónapban az INA igazgatótanácsának elnöki teendőit látja el.

A Mol Magyarország kiemelt szerepet tölt be cégcsoportunk életében, hiszen stratégiai vállalatként garantálja hazánk ellátásbiztonságát, beruházásaival pedig az egész régió fejlődését szolgálja. Ügyvezető igazgatóként célom, hogy fenntartsam és tovább erősítsem a döntéshozókkal, az érdekképviseletekkel és a szakmai szervezetekkel kialakított partneri viszonyt, és kiaknázzam az egyes üzletágak közötti szinergiákat

– mondta dr. Bacsa György, a Mol Magyarország újonnan kinevezett ügyvezető igazgatója.

Dr. Bacsa György 2003 óta dolgozik a Mol-ban különböző szakértői, majd vezetői pozíciókban. 2011 óta vezeti a Mol-csoport legnagyobb üzletfejlesztési projektjeit, 2021 óta pedig tagja a Mol-csoport igazgatóságának is. Az általa vezetett Csoportszintű Stratégiai Operáció és Üzletfejlesztés irányítja a vállalat stratégiai tervezését, az akvizíciókat, a jogi, szabályozási és közkapcsolatokat, a befektetői kapcsolatokat, a társaságirányítási és audit tevékenységeket, valamint a kockázati tőkealap befektetéseket. A Mol Magyarország új ügyvezető igazgatója kinevezését követően is ellátja stratégiai ügyvezető igazgatói feladatait.

Dr. Bacsa György a Mol mellett számos társaság és egyesület vezető testületében tölt be pozíciókat. Tagja a Budapesti Értéktőzsde Igazgatóságának és a New Yorki-i ügyvédi kamarának is, valamint szerepel a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság választottbírói jegyzékében. 2021-ben Magyar Gazdaságért Érdemrenddel díjazták. Jogi és közgazdaságtani diplomáit az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a Budapesti Corvinus Egyetemen, a heidelbergi egyetemen, valamint az Egyesült Államok-beli Duke University-n szerezte.