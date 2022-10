Véget ért a durva konténerválság, egyre olcsóbb szállítani

Az adatok alapján a konténerfuvarozási díjak, amelyek a járvány csúcspontján rekordra emelkedtek, gyorsan csökkennek most, valamint az Ázsia és az Egyesült Államok közötti útvonalakon a konténerszállítások is visszaestek. A Container xChange logisztikai platform vezérigazgatója szerint a kiskereskedők és a nagyobb szállítmányozók óvatosabbak lettek a kilátásokat illetően, kevesebbet rendelnek. Közben a hajók várakozási ideje csökkent a kikötőkben, a konténerek fordulási ideje is mérséklődött, ami kapacitásokat szabadított fel.

A Drewry globális konténer indexe, ami egy szorosan figyelt benchmark a szektorban, több mint 60 százalékkal alacsonyabb, mint tavaly ilyenkor.

A világjárvány csúcspontján még 10 000 pont felett járt az index, és bár már jóval 4000 pont alatt áll, még mindig mintegy 160 százalékkal magasabb, mint a járvány előtti szint.

Forrás: Drewry

A Drewry adatai szerint a fuvardíjak is csökkennek a főbb útvonalakon, a Sanghaj-Rotterdam és a Sanghaj-New York útvonalon például 10 százalék feletti a csökkenés mértéke. A Nomura a fuvardíjak csökkenését a konténerszállítmányok drasztikus visszaesésével hozza kapcsolatba. A Nomura az amerikai Descartes Datamyne adatai alapján azt közölte, hogy az Ázsiából az Egyesült Államokba irányuló konténerszállítmányok szeptemberben a gumitermékek kivételével minden termék esetében csökkentek az előző év azonos időszakához képest.

A konténerszállítmányok erőteljes visszaesése nagyrészt azt tükrözi, hogy az amerikai kiskereskedők leállítják a megrendeléseket és csökkentik a készleteket a gazdasági lassulás kockázata miatt – mondta el a Nomura elemzője, hozzátéve, hogy egyelőre nem látja az amerikai kiskereskedelmi forgalom erőteljes visszaesésének jeleit.

A Container xChange szerint a csökkenő konténerárak és -árak a fogyasztói bizalom csökkenését tükrözik Európában. A logisztikai vállalatok szerint a logisztikai és ellátási láncokban az elmúlt két év tendenciái megfordultak, a korábbi időszakban a konténerhiány állandó volt, amit az erős kereslet és a kikötői zárlatok okoztak. Most azonban a konténerek iránti kereslet csökken és ezzel együtt az áraik is - írja a CNBC.

