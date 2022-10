Tovább szakad a gázár, június óta nem volt ilyen olcsó

Portfolio 2022. október 18. 09:15

A hét második napján is folytatódik a gázár esése a holland TTF gáztőzsdén, miután a vártnál enyhébb lehet a tél a kontinensen, ami segíthet a fogyasztás mérséklésében, emellett pedig az európai gáztárolók is közel maximális telítettségben vannak. Szintén a mai napon érkezhetnek újabb fejlemények az árplafonnal kapcsolatban is, miután az Európai Bizottság ma ülésezik Strasbourgban, emellett az európai infrastruktúrák, így az energiaellátás védelme is napirendi ponton lesz.