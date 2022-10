Ennyit spórolt az EU a gázárakon azzal, hogy megújulókra állt át

A szél- és napenergia-kapacitás növekedése 11 milliárd dollárt takarított meg az Európai Uniónak az orosz-ukrán háború óta, ezt az összeget eredetileg gázimportra költötte volna az EU – számol be a hírről a Bloomberg

Az E3G és az Ember tanulmánya szerint a tiszta energia az EU energiaszükségletének 24%-át fedezte idén március és szeptember között, ami az eddigi legmagasabb arány ebben a hat hónapos időszakban. Az adatok kitérnek arra is, hogy a szél- és napenergia-kapacitás növekedésével

csak ebben az időszakban 8 milliárd köbméternyi gázimportot, azaz 11 milliárd eurót spórolt meg az uniónak.

Az EU jelenleg arra törekszik, hogy 2030-ra az energia 40%-át megújuló energiaforrásokból állítsa elő. A REPowerEU stratégia keretében az EU Bizottsága és a Parlament arra törekszik, hogy ez az arány 45%-ra emelkedjen. A végleges jóváhagyás most attól függ, hogy a blokk minden egyes tagja egyetért-e a magasabb célértékkel.

A jelentés szerint a blokk 27 országában a telepített szél- és napenergia-kapacitás teljes mennyisége 2022 márciusa és szeptembere között 70 milliárd köbméter földgázimportnak felelt meg. Ez 99 milliárd eurónyi gázkiadás-csökkentésnek felel meg.

Összesen 19 ország ért el rekordot a szél- és napenergia-termelésben, köztük Lengyelország, ahol 48,5%-os növekedés volt az előző évhez képest. Spanyolország 7,4 terawattórával többet termelt, mint az előző év azonos időszakában, ami a legnagyobb abszolút termelésnövekedés az uniós országok között.

A lap kitér arra is, hogy a megújuló energiaforrások segítettek ellensúlyozni a vízenergia-termelés 21%-os csökkenését és az atomenergia-kapacitás 19%-os csökkenését is. Mindkét esetben a folyók és víztározók alacsony vízszintje miatt következett be a kapacitás-csökkenés.

Címlapkép: Getty Images