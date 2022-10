Nagyvállalatok a gazdaságról: sosem lehet tudni, hogy hol bukkan fel egy újabb sokk

A munkaerőpiacon furcsa kettőséget látnak a hazai nagyvállalatok, az energiapiacon pedig van egy ellentmondás a gyakorlat és a nagykép között – derül ki a Budapest Economic Forum nagyvállalati kerekasztal beszélgetésén, amelyen Bán Zoltán, a Portfolio Csoport vezérigazgatója beszélgetett Orbán Gáborral, a Richter vezérigazgatójával, valamint Tibor Dáviddal, a Masterplast elnökével.

Sikerrel zárult a Masterplast tőkebevonása, a jelen körülmények fényében különösen értékes, hogy még ebben az időszakban is sikerült véghezvinni egy ilyen tranzakciót – mondta el Tibor Dávid, a Masterplast elnöke a Budapest Economic Forum nagyvállalati kerekasztal beszélgetésén a napokban lezajlott részvénykibocsátással kapcsolatban.

Orbán Gábor elmondta, hogy a dollárerősödés a Richternek nagyon kedvező, pont ebben a devizában nagy a kitettség. Ár-bér spirálról szoktunk beszélni, de egy olyan iparágban, mint a gyógyszergyártás, az áremelések lehetősége korlátozott. Jó lenne azt megúszni, hogy mennek a bérek és az ipar versenyképességét már csak az árfolyammal lehet fenntartani - tette hozzá.

A munkaerőpiaccal kapcsolatban Tibor Dávid elmondta, hogy mindenki recesszió vár, arra számítanánk ilyen esetben, hogy a bérköltségek csökkennek.

Most azonban van egy kettősség, amit nehéz kezelni, hiszen miközben recesszióra készülünk és mindenki azt várja, hogy elbocsátások lesznek, egy munkaerőszűkösséggel is küzdeni kell.

A munkáltatóknak reál munkabér csökkenést kellene elfogadtatni a dolgozókkal, de amikor kétkézzel kapkodnak a munkásokért, ez nem tud megvalósulni - mondta el Tibor Dávid.

Orbán Gábor szerint a munkaerőpiacon most az általános bölcsességek nem működnek. Bizonyos szegmensek meg fognak lazulni, minden abba az irányba mutat, hogy munkaerőfelesleg fog keletkezni, de nem mindenhol. Egy Richterhez hasonló nagyvállalatnál ez területenként el tud térni, arra kell figyelni, hogy mely területek fognak feszülni.

Az energiapiacon szintén a gyakorlat és a nagykép közötti ellentmondást emeli ki Tibor Dávid. A legtöbb országban valamilyen segítséget kapnak a vállalatok, és hiába van egy piaci ár, nagyon eltérőek az energiaárak. Ez pedig egy olyan versenytorzító tényező, ami összekuszálja a szálakat, minden energiaintenzív iparág nagyon kaotikus. Olyan rendszerszintű különbségek vannak energiában, ami torzítja a versenyt az EU-s piacon belül is.

A Richternél az energiaügy most két feszültségi pont tetejébe jött, az eddig is meglévő munkaerőhiányra és az alapanyaghiányra.

Ha ezeket tetézi még egy energiahiány, akkor nem lehet elkerülni a gyógyszerhiányt. Nem erre készül alapesetben a Richter, de beleront a képbe az energiaválság – mondta el Orbán Gábor.

A beszállítói láncokkal kapcsolatban Tibor Dávid elmondta, hogy a legnagyobb törés a távol-keleti ellátási láncokban alakult ki, itt volt egy jelentős torzulás. Most viszont van kellő konténer és az árak is lementek. Jelentős sokkok érték és érik a gazdaságot, és mindig egy újabb váratlan sokk merül fel, ami miatt elakadnak az ellátási láncok. Most például az építkezéseknél csempét nem lehet szerezni, mivel a gázválság miatt állnak a gyárak, emiatt pedig egy házat nem lehet befejezni, hiába van minden más készen. Sosem lehet tudni, hogy hol bukkan fel egy újabb sokk – mondta el a Masterplast elnöke.

Tibor Dávid szerint fontos folyamat zajlik, a kártyák újraleosztása történik. Újraírja az ipari folyamatokat a háború, gyárak fognak bezárni amiatt, mert az energiaár megöli a versenyképességet. Egy magyarországi gyárat 2-3 hónap alatt is tönkre tud tenni az, ha egy versenyképességi szakadék képzőik. Európára építeni ma egy üzleti modellt nehéz és kihívás.

Azzal kapcsolatban, hogy a marzsok növelése mennyire fontos most, Orbán Gábor elmondta, hogy minden cégnek azt a kérdést kell feltennie alapításkor, hogy inkább a marzsnövelésben vagy a költségekkel akar versenyzeni. A Richter eltolódott abba az irányba, hogy az értékláncban való felfelé mozgás a stratégia, a specializált termékekkel. Tudatos ez a dolog, nem lehet jól megélni úgy, hogy csak a költségeket menedzseljük – mondta el Orbán Gábor.

A marzsot akkor menedzseli jól a vállalat, ha egy tartós értéknövelésen alapul és nem csak az árak emelésén – teszi hozzá Tibor Dávid. A Masterplast arra törekszik, hogy minden, amit gyárt, minél hatékonyabban valósuljon meg és az adott területen cost leaderként működjön.

Címlapkép forrása: Mónus Márton, Portfolio