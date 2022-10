Elon Musk egy igazi mamutot akar nevelni, a világ legnagyobbját

Elon Musk egy korábbi befektetői konferencián azt mondta, lehetségesnek tartja, hogy a Tesla többet érjen, mint az Apple. Akkoriban az Apple körülbelül 700 milliárd dollárt ért, ma pedig a Tesla ér közel 700 milliárd dollárt a vállalat piaci kapitalizációja alapján.

A mostani beszélgetés során Elon Musk így fogalmazott:

Most már azon a véleményen vagyok, hogy messze meghaladhatjuk az Apple jelenlegi piaci kapitalizációját. Látom az utat, hogy a Tesla többet érjen, mint az Apple és a Saudi Aramco együttvéve

- mondta.

A két vállalat együttesen durván 4 400 milliárd dollárt ér.

Ehhez képest a Tesla "csak" a hatodik legnagyobb tőzsdén jegyzett cég a világon, valamivel kevesebb, mint 700 milliárd dolláros piaci kapitalizációval.

Jelenleg az Apple piaci kapitalizációja 2 312 milliárd dollár, de az év elején elsőként lépte a 3 000 milliárd dolláros határt. Jelentős esés következett tehát be a csúcs óta, közel 700 milliárd dollárral (ami véletlenül pont annyi, mint a Tesla értéke), vagyis 21,4 százalékkal csökkent a vállalat piaci értéke.

A Saudi Aramco piaci kapitalizációja 2022 októberében 2 078 milliárd dollár volt, ezzel a világ második legértékesebb vállalataként tartjuk számon. A csúcsról azért az Aramco piaci értéke is esett 15 százalékot.

Ez a két vállalat, amelyet a Tesla megelőzhet, nagyon különböző termékekkel rendelkezik, de valahol mindkettő a Tesla versenytársának tekinthető. A Tesla küldetése, hogy felgyorsítsa a fenntarthatóságra való átállást, ahogy Elon Musk tegnap este egy tweetre válaszolva mondta. Ez hosszú távon azt jelenti, hogy az olyan olajcégeket, mint a Saudi Aramco, kiszorítja az üzletből.

Bár az Apple nem olajipari, hanem technológiai vállalat, a Tesla sem csak autógyártó, vagy csak energetikai vállalat. A Tesla saját mesterséges intelligenciát, robotot és akkumulátorokat épít, és esetleg beszállhat a bányászatba is. Ezek a termékek az EV-k és az energiatermékek mellett szerepelnek a cég kínálatában.

Mindenesetre még bőven van hova nőnie a cégnek, ha valóban túl akarja szárnyalni az Apple és a Saudi Aramco méreteit, hiszen a csúcson 1230 milliárd dollárt ért a cég, ehhez képest most 696 milliárdot, vagyis 43,4 százalékkal kevesebbet ér.

Elon Musk többször is elmondta, hogy a Teslát egy tucat vagy több startupnak látja. "A Tesla valójában egy tucat vagy több startup, ha megnézzük a semmiből felépített a dolgokat, amelyek más autógyártókban nincsenek jelen".

Tesla is really a dozen or more startups if you look at all the things created from scratch that arent present in other car companies {:url}