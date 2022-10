Lezuhant egy ismert német milliomos gépe

Costa Rica partjainál roncsokat találtak, amelyek feltehetően egy Németországból érkező utasokat szállító repülőgépből származnak. A gép, amelyen állítólag Rainer Schaller német fitneszvállalkozó utazott, Mexikóból indult, írja a Deutsche Welle.

A Costa Rica-i hatóságok szombaton arról számoltak be, hogy roncsokat találtak a tengerben, amelyek feltehetően az ország keleti partjainál eltűnt, öt német állampolgárt szállító két hajtóműves turbólégcsavaros repülőgép roncsai.

A fedélzeten tartózkodók között volt a fitnesztermeket üzemeltető Rainer Schaller, élettársa és gyermekeik.

A kisrepülőgép pénteken tűnt el, amikor Mexikóból egy Costa Rica keleti részén található repülőtérre tartott. Az előzetes keresési munkálatokat a rossz időjárás miatt az éjszaka folyamán fel kellett függeszteni - közölték Costa Rica-i tisztviselők.

"Limón repülőterétől huszonnyolc kilométerre, a Karib-tengerben roncsokat találtak, amelyek nyilvánvalóan arra utalnak, hogy ez a repülőgép. Jelenleg nem találtunk holttesteket vagy élő embereket" - mondta Martin Arias közbiztonsági miniszterhelyettes.

Jorge Torres közbiztonsági miniszter később azt mondta, hogy a feltételezések szerint mind az öt utas német állampolgár, a pilóta pedig svájci állampolgár.

Jeanine Minaty, a McFit szóvivője azt mondta, hogy a fitneszcég alapítója és vezérigazgatója, Schaller is a gépen volt - jelentette a Bild című német lap. A Bild szerint élettársa, Christiane Schikorsky is a fedélzeten volt a gyerekeikkel együtt. A jelentések szerint egy másik férfi is a családdal volt.

A McFit Németország legnagyobb fitneszlánca, Németországban több mint 200 edzőteremmel rendelkezik, emellett Ausztriában, Olaszországban, Lengyelországban és Spanyolországban is vannak termei, a fitneszláncnak több mint 1,4 millió tagja van.

Schaller volt a tulajdonosa a Love Parade nevű elektronikus tánczenei fesztivált szervező cégnek is. Az ARD 2019-es becslése alapján Schaller nettó vagyonát 250 millió euró lehetett.

(Deutsche Welle)

Címlapkép: Borja B. Hojas/Getty Images for Sergio Ramos by John Reed