Szép csendben különös ipari forradalom készülődik, amit a metaverzum robbanthat be

Portfolio 2022. október 22. 16:00

Az elmúlt időszak egyik legfelkapottabb technológiai trendjének egyértelműen a metaverzum tekinthető, amelyet a Metától (aki nevet is változtatott miatta) a Microsoftig a legtöbb technológiai cég már javában fejleszt. A legnagyobb médiavisszhangot azonban a technológia kereskedelmi célú felhasználása kapja, amely az eddigi próbálkozások alapján azért ébreszthet némi kétséget a virtuális világok valódi hasznát illetően. Kevesebben tudják azonban, hogy a metaverzum koncepciója az ipari termelésben is utat tört magának, az alkalmazási lehetőségek tárháza és a remélt haszon pedig óriási. Cikkünkben bemutatjuk, mit tartogat a metaverzum az ipari felhasználóknak, illetve milyen területeken vetik be már most is az interaktív virtuális tereket.